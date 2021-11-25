Разводка ГИБДД для ленивых водителей: юрист дал разъяснения

Представим ситуацию: инспектор останавливает новенькую машину для проверки документов, изучает полис ОСАГО и отмечает, что графа «Государственный регистрационный знак транспортного средства» не заполнена.
Объясняется это просто: когда человек приобретал автомобиль, он оформил обязательную страховку. Сам полис покупают до регистрации транспортного средства, а госномер туда вписывается после. Но потом автовладелец или забыл, или поленился дойти до страховой, и поле так и осталось пустым.
Инспектор говорит, что так как документ не до конца заполнен, формально полис ОСАГО отсутствует, а за это по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ полагается административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.
Так ли это на самом деле?
Мнение специалиста
Сергей Смирнов, юрист:
То, что в документе отсутствует информация о регистрационном знаке, не делает его недействительным.
В полисе присутствуют данные, которые позволяют идентифицировать как водителя, так и транспортное средство.
И никакого наказания за отсутствие данных о регистрационном знаке в КоАП РФ не предусмотрено.
Вывод
Полис есть, данные автомобиля и владельца вписаны, поэтому инспектору смело можно ответить: «Все необходимые для идентификации транспортного средства данные имеются, оснований для привлечения меня по статье 12.37 нет».
Однако, чтобы избежать подобных споров, необходимо как можно быстрее передать информацию о регистрационном знаке в страховую компанию. Сделать это можно или через личный кабинет на сайте, или у любого представителя страховщика.
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Фото: АГН «Москва» и «За рулем»