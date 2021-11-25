Разводка ГИБДД для ленивых водителей: юрист дал разъяснения

Не все мы грамотны по части КоАП, и порой проблемой может показаться то, что на самом деле таковой вовсе не является.

Представим ситуацию: инспектор останавливает новенькую машину для проверки документов, изучает полис ОСАГО и отмечает, что графа «Государственный регистрационный знак транспортного средства» не заполнена.

Объясняется это просто: когда человек приобретал автомобиль, он оформил обязательную страховку. Сам полис покупают до регистрации транспортного средства, а госномер туда вписывается после. Но потом автовладелец или забыл, или поленился дойти до страховой, и поле так и осталось пустым.

Инспектор говорит, что так как документ не до конца заполнен, формально полис ОСАГО отсутствует, а за это по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ полагается административный штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Так ли это на самом деле?

Мнение специалиста

Сергей Смирнов, юрист:

То, что в документе отсутствует информация о регистрационном знаке, не делает его недействительным.

В полисе присутствуют данные, которые позволяют идентифицировать как водителя, так и транспортное средство.

И никакого наказания за отсутствие данных о регистрационном знаке в КоАП РФ не предусмотрено.

Вывод

Полис есть, данные автомобиля и владельца вписаны, поэтому инспектору смело можно ответить: «Все необходимые для идентификации транспортного средства данные имеются, оснований для привлечения меня по статье 12.37 нет».

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Однако, чтобы избежать подобных споров, необходимо как можно быстрее передать информацию о регистрационном знаке в страховую компанию. Сделать это можно или через личный кабинет на сайте, или у любого представителя страховщика.

Фото: АГН «Москва» и «За рулем»