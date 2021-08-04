Например, часть 3 статьи 12.6 КоАП РФ::

Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.





Как поступить в такой ситуации? Во-первых, не паниковать и не предлагать инспектору договориться на месте.

А во-вторых, въезд «под кирпич» действительно предусматривает и крупный штраф, и лишение водительских прав, но при этом есть еще нюанс, о котором рядовые автовладельцы, как правило, не знают.

Комментарий эксперта





Сергей Смирнов, юрист:





— Невыполнение требования дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» грозит как лишением права управления (альтернатива — штраф 5000 рублей), так и более мягким наказанием — штрафом 500 рублей (альтернатива — предупреждение).





В первом случае речь идет о проезде под «кирпич» на односторонней дороге навстречу движения.





Второй — это въезд под знак на прилегающую территорию. К прилегающей территории относится территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств. Это могут быть автостоянки или АЗС. Так как эти въезды-выезды не являются проезжей частью (что следует из определения «перекресток» в ПДД), то не может быть и движения по односторонней дороге навстречу потоку. Именно поэтому наказание за въезд под «кирпич» на АЗС — это штраф 500 рублей или предупреждение.







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Ответственность предусмотрена по части 1 статьи 12.16 КоАП — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.





Нужно объяснить инспектору, что вы знаете этот нюанс, и он, скорее всего, потеряет к вам интерес. А если нет — выпишет штраф 500 рублей, который, если уложиться с оплатой в 20-дневный срок, можно оплатить с 50%-ной скидкой.





А что, если сами жители хотят поставить «кирпич» перед своим двором и уже и знак купили, им это разрешат? Читайте в нашем материале.







Фото: Егор Алеев/ТАСС и «За рулем»