Чаще всего такое нарушение встречается при въезде на АЗС. Водитель по какой-то причине (не заметил или сознательно нарушил, так как пропустил нужный поворот и не желает тратить время на разворот) въезжает на заправку по дороге, которая предназначена только для выезда. На пути у него оказывается знак 3.1. Инспектор, конечно же, остановит такого нарушителя. При этом бывает, что блюститель ПДД ссылается на статью в КоАП, которая предусматривает крупный штраф и лишение водительского удостоверения.
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Как поступить в такой ситуации? Во-первых, не паниковать и не предлагать инспектору договориться на месте.
А во-вторых, въезд «под кирпич» действительно предусматривает и крупный штраф, и лишение водительских прав, но при этом есть еще нюанс, о котором рядовые автовладельцы, как правило, не знают.
Комментарий эксперта
Сергей Смирнов, юрист:
— Невыполнение требования дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» грозит как лишением права управления (альтернатива — штраф 5000 рублей), так и более мягким наказанием — штрафом 500 рублей (альтернатива — предупреждение).
В первом случае речь идет о проезде под «кирпич» на односторонней дороге навстречу движения.
Второй — это въезд под знак на прилегающую территорию. К прилегающей территории относится территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств. Это могут быть автостоянки или АЗС. Так как эти въезды-выезды не являются проезжей частью (что следует из определения «перекресток» в ПДД), то не может быть и движения по односторонней дороге навстречу потоку. Именно поэтому наказание за въезд под «кирпич» на АЗС — это штраф 500 рублей или предупреждение.
Ответственность предусмотрена по части 1 статьи 12.16 КоАП — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.
Нужно объяснить инспектору, что вы знаете этот нюанс, и он, скорее всего, потеряет к вам интерес. А если нет — выпишет штраф 500 рублей, который, если уложиться с оплатой в 20-дневный срок, можно оплатить с 50%-ной скидкой.
- А что, если сами жители хотят поставить «кирпич» перед своим двором и уже и знак купили, им это разрешат? Читайте в нашем материале.
Фото: Егор Алеев/ТАСС и «За рулем»