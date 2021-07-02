Хотим поставить «кирпич» перед двором, уже и знак купили... Можно?

— С соседями приобрели и хотим установить «кирпич» (знак 3.1), чтобы через наш двор не объезжали пробку на соседней улице. Мы ничего этим не нарушим?
Андрей З., г. Ивантеевка
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— Если поставите указанный дорожный знак самостоятельно, то нарушите.
Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443‑ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения (в том числе дорожных знаков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения отнесены к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений.
Такие мероприятия осуществляются на основе разрабатываемых комплексных схем и проектов организации дорожного движения.
В этой связи вам следует обратиться с предложением по установке знака в соответствующий орган местного самоуправления.
И вот еще интересный вопрос: куда жаловаться, если ограничения скорости на дорогах региона устанавливаются произвольно?
С предложениями об изменении скоростного режима, в том числе посредством установки соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах федерального значения, следует обращаться в Министерство транспорта РФ, на дорогах регионального или межмуниципального значения — в орган государственной власти соответствующего субъекта РФ, на дорогах общего пользования местного значения — в орган местного самоуправления муниципального района, городского округа или городского поселения.
- Правила езды во дворах и жилых зонах — тут.
- Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты: аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»