Хотим поставить «кирпич» перед двором, уже и знак купили... Можно?

Ушлые водители так и норовят объехать пробку через двор — надоело! Как бороться с наглецами, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

— С соседями приобрели и хотим установить «кирпич» (знак 3.1), чтобы через наш двор не объезжали пробку на соседней улице. Мы ничего этим не нарушим?

Андрей З., г. Ивантеевка

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— Если поставите указанный дорожный знак самостоятельно, то нарушите.

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Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443‑ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения (в том числе дорожных знаков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения отнесены к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений.

Такие мероприятия осуществляются на основе разрабатываемых комплексных схем и проектов организации дорожного движения.

В этой связи вам следует обратиться с предложением по установке знака в соответствующий орган местного самоуправления.

И вот еще интересный вопрос: куда жаловаться, если ограничения скорости на дорогах региона устанавливаются произвольно?

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С предложениями об изменении скоростного режима, в том числе посредством установки соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах федерального значения, следует обращаться в Министерство транспорта РФ, на дорогах регионального или межмуниципального значения — в орган государственной власти соответствующего субъекта РФ, на дорогах общего пользования местного значения — в орган местного самоуправления муниципального района, городского округа или городского поселения.





Правила езды во дворах и жилых зонах — тут.

Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты: аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»