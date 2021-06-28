Правила езды во дворах и жилых зонах забывают в первую очередь. «Ну а что, ползи себе черепашкой и уступай безлошадным — вот и все правила», — рассуждают многие. Однако всё несколько сложнее.

Пешеход действительно всегда прав?

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Согласно пункту 17.1 ПДД, на территории жилой зоны пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Это значит, что они могут передвигаться как по тротуарам, так и по проезжей части.

Казалось бы, пешеходы тут полностью защищены (с юридической стороны, к сожалению, только), но в правилах оставили замечание, что пешеход не должен создавать «необоснованные помехи» транспортным средствам. Это означает, что пешеход не может умышленно создавать помеху машинам, а если начнет создавать, то может понести за это ответственность.

А велосипедист — тоже пешеход? А самокатчик?

ОК, главный приоритет при движении в придомовой территории у пешеходов, но как быть с велосипедистами и другими мобильными гражданами? Ответ простой, но не всем очевидный: велосипед является транспортным средством, поэтому приоритета, как у пешехода, у велосипедиста нет. Но стоит ему спешиться, как он попадает в категорию пешеходов, и на него распространяются не только их привилегии или права, но и обязанности.

Можно срезать через двор?

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Таксисты и маршрутчики часто так делают, чтобы объехать пробку. Но на самом деле сквозное движение в жилой зоне запрещено пунктом 17.2 ПДД. Кроме того, при выезде со двора не всегда дублируются дорожные знаки, действующие для основной проезжей части. То есть появляется риск выехать на дорогу с односторонним движением и начать двигаться против потока, потому что движение вы начали, не зная всей ситуации. Также этот пункт добавлен в правила для того, чтобы в очередной раз обезопасить пешеходов от потока автомобилистов и снизить аварийность.

С какой скоростью можно двигаться в жилой зоне?

Во время движения по городу скоростное ограничение составляет 60 километров в час. Но как только вы въезжаете в зону действия дорожного знака 5.21 «Жилая зона» (это знак, где нарисованы пешеход, машина и ребенок с мячом), то ограничение скорости для автомобиля тут же снижается до 20 километров в час.

Такая скорость считается безопасной для пешеходов, которые имеют приоритет в зоне действия дорожного знака 5.21, «Жилая зона», а также позволяет водителю держать дорожную ситуацию под контролем. Но, находясь за рулем, всегда руководствуйтесь здравым смыслом, так как двор — это место, где нужно быть максимально сосредоточенным: из-за припаркованных автомобилей в любой момент может появиться ребенок.

Как разъехаться во дворе?

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Ситуация стандартная: вы движетесь по придомовой территории, и навстречу едет сосед. Как решить, кто проедет первым, если пространства для разъезда нет? А если еще и есть препятствие в виде припаркованного автомобиля? Нужно руководствоваться пунктом 11.7, в котором описаны правила встречного разъезда: «если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу».

Впрочем, обычно во дворах работают негласные правила и водительская солидарность, соседское дружелюбие...

Можно ли ставить машины на бордюре?

Для начала снова обратимся к правилам: надо вспомнить, что такое бордюр.

Бордюр — это конструктивно выделенный элемент дороги. Он предназначен для того, чтобы ограничить движение транспортных средств. С одной стороны от бордюра находится проезжая часть, а с другой — тротуар или газон.

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Переезжая через бордюр, водитель попадает на тротуар, который предназначен для передвижения пешеходов, или на газон. А это значит, что есть вероятность получить штраф за парковку в неположенном месте. Размер штрафа за стоянку на тротуаре устанавливается частями 3 и 6 статьи 12.19 КоАП: 1000 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Если оставить машину на газоне, то вступает в силу местное законодательство: например, в Москве за такое правонарушение можно получить штраф в 5000 для граждан, 30 000 — для должностных лиц, 300 000 — для юридических лиц.

Но иногда заезжать на бордюр разрешено. Это допускается требованиями дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с одной из разъясняющих табличек, а также где это необходимо для подъезда спецтранспорта или грузовых автомобилей для погрузки (но только если обеспечена безопасность движения).

Как правильно ставить машину во дворе?

Оставлять автомобиль можно у края дороги, только если нет дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» и при этом автомобиль не мешает выезду со двора. Вот еще несколько полезных правил вежливого водителя:

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следите за пешеходами. Как правило, они любят обходить паркующееся авто вплотную, поэтому не газуйте, чтобы не прижать человека к стене или соседней машине;

Как правило, они любят обходить паркующееся авто вплотную, поэтому не газуйте, чтобы не прижать человека к стене или соседней машине; следите за огнями. У соседней машины погасли габариты — значит, он скоро откроет двери. Сосед выезжает задом с парковки — не торопитесь занять его место, пусть закончит маневр;

У соседней машины погасли габариты — значит, он скоро откроет двери. Сосед выезжает задом с парковки — не торопитесь занять его место, пусть закончит маневр; следите за наполненностью парковки. Часто бывает, что парковка вроде свободна, поэтому можно не переживать и спокойно заехать на место передом. Но в таком случае есть риск, что когда вокруг встанут на ночевку десятки машин, выезжать задним ходом будет сильно сложнее. В общем, есть место и время — не поленитесь и запаркуйтесь так, чтобы выезжать было проще.

На самом деле, чтобы безопасно передвигаться по двору и не нарушать правила, нужно быть рациональным и уважительным к окружающим водителям и пешеходам. Эти же замечания подходят и для обычной дороги, но, учитывая концентрацию взрослых и детей во дворах, умножайте рациональность, уважительность и внимание на два. Как минимум.

Фото: depositphpotos