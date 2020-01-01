Уважаемый Михаил Юрьевич, Вы давно говорите о том, что надо проверить все ограничения скорости в стране. В нашем регионе, судя по отчетам чиновников, такую проверку провели и… ничего не изменилось. Куда теперь жаловаться? Вы сами можете навести порядок?
А. Светланов, Тверская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах отнесены к полномочиям органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления (в зависимости от принадлежности дороги).
С предложениями об изменении скоростного режима, в том числе посредством установки соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах федерального значения, следует обращаться в Министерство транспорта РФ, на дорогах регионального или межмуниципального значения — в орган государственной власти соответствующего субъекта РФ, на дорогах общего пользования местного значения — в орган местного самоуправления муниципального района, городского округа или городского поселения.
- Где живут самые быстрые водители? Проверьте свой регион!
Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов