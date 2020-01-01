Куда жаловаться, если ограничения скорости на дорогах региона устанавливаются произвольно, интересуется читатель «За рулем».

Уважаемый Михаил Юрьевич, Вы давно говорите о том, что надо проверить все ограничения скорости в стране. В нашем регионе, судя по отчетам чиновников, такую проверку провели и… ничего не изменилось. Куда теперь жаловаться? Вы сами можете навести порядок?

А. Светланов, Тверская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах отнесены к полномочиям органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления (в зависимости от принадлежности дороги).

С предложениями об изменении скоростного режима, в том числе посредством установки соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах федерального значения, следует обращаться в Министерство транспорта РФ, на дорогах регионального или межмуниципального значения — в орган государственной власти соответствующего субъекта РФ, на дорогах общего пользования местного значения — в орган местного самоуправления муниципального района, городского округа или городского поселения.

Где живут самые быстрые водители? Проверьте свой регион!

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов