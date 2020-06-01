Дороги России: аварий меньше, а штрафов? Больше!

ГИБДД отчиталась — аварийность снижается, состояние дорог улучшается. Значит, и нарушителей становится меньше? Как бы не так!

Несчастливые часы

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По данным Госавтоинспекции, самые аварийные дни — это традиционно пятница и субботаИменно они приносят больше всего ДТП и раненых. А вот по погибшим на втором месте после субботы оказалось воскресенье. Аварий в последний день недели меньше, чем по пятницам, но тяжесть последствий выше! На 25,2 тысячи пятничных столкновений пришлось 2402 смерти, а на 22,1 тысячи воскресных — 2713.

Основные причины повышения аварийности в конце недели — увеличение скорости потока из-за меньшей загруженности дорог (летом он вдобавок перетекает на трассы, где разрешенные скорости выше) и употребление алкоголя. Причем от зеленого змия страдают не только водители, но и пешеходы, многие из которых и в трезвом уме отчего-то считают себя бессмертными.

Больше всего шансов попасть в ДТП — в период от 16 до 20 часов, в вечерний час пик. В первой половине дня число аварий за час не превышает 8,3 тысячи, а после обеда не опускается ниже 9,2 тысячи с пиком на 11,8 тысячи в промежутке от 18 до 19 часов. На темное время суток приходится больше трети аварий (34,6%) и почти половина всех погибших (47,9%). Страшные аварии чаще случаются ночью, в вечерний час пик погибшие есть в каждом девятом-двенадцатом ДТП. Ночью же — в каждом пятом-седьмом.

Согласно официальным данным ГИБДД, за прошлый год в ДТП погибло 17 тысяч человек, что на 6,8% меньше, чем в 2018‑м. Снижение более существенное, чем в предыдущие годы: минус 4,6% было в 2018 году и минус 6% — в 2017‑м. Ранено 210,9 тысячи — на 1,9% меньше, чем годом ранее. В 2017 году —минус 2,6%. Количество аварий — 164 358, минус 2,5%. В 2018-м — минус 0,8%, в 2017-м — минус 2,2%. В ДТП страдают, в основном, водители — в 45,6% аварий. Пассажиры и пешеходы получают травмы реже — в 36,9% и 29,7% случаев соответственно. Второй год подряд ухудшается статистика по велосипедистам. За 2018‑й столкновений с их участием стало больше на 5,2%, раненых — на 5,8%. В прошлом году эти показатели ухудшились на 0,9% и 1,3% соответственно.

Платные дороги не обходятся без ДТП с погибшими и пострадавшими. Но, несмотря на ограничение скорости 110–130 км/ч, они в десятки раз безопаснее обычных магистралей — благодаря идеальному асфальту и современной инфраструктуре.

Кто виноват?

Львиная доля из 164 358 аварий произошла по вине водителей — 146 688 (89,2%). Из этого количества 119 026 (81,1%) человек управляли легковыми машинами. В состоянии опьянения попались 12 тысяч человек. Это на 3,5% меньше, чем год назад, а число погибших по их вине сократилось на 4,4%. Тяжесть таких ДТП остается высокой: 3456 смерти и 17 158 раненых.

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Ухудшается статистика инцидентов с таксистами. Абсолютные числа вроде бы невелики: всего 2748 случаев. Однако это на 28,8% больше прошлогоднего показателя. Который, в свою очередь, был на 15,7% выше предыдущего. Пострадавших стало больше почти на треть (3530 человек), 105 погибли. И это только данные по легальным извозчикам (читай: по крупным городам). Если не умерить на законодательном уровне аппетиты агрегаторов, отбирающих десятки процентов выручки лишь за посредничество, мы и дальше будем ездить с недосыпающими и живущими в машинах мигрантами, зачастую с мутным прошлым, здоровьем и документами.

Сократилось количество аварий по вине мотоциклистов (на 2,8%). И смертность стала ниже на 12,1%. А вот процент пьяных среди виновников удручает. Под градусом оказался каждый четвертый!

Водители со стажем управления до двух лет совершили 10 тысяч ДТП, что на 1,1% больше прошлогоднего результата. «Профи», которые за рулем больше 10 лет, тоже отличились: рост на 4,8–4,9%. А вот в диапазонах от двух до пяти лет и от пяти до десяти показатели улучшились на 8,1–10,9%.

Надо что-то делать с водителями-иностранцами. Гости из стран СНГ водят всё хуже. Если в 2017 году рост числа аварий по их вине составил 4,2%, то год спустя — уже 8,2%, а в 2019‑м — 10%. Как и в случае с такси, не так пугает абсолютный показатель (всего 5074 столкновения), как динамика. Погибших в этих авариях стало больше на 1,8%, пострадавших — на 13,3%.

Безлошадные

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Пешеходы оказались участниками 29,7% аварий (-2,9%). Смертей стало меньше на 7,2%. Львиную долю подобных инцидентов составляют наезды на людей. Водители оказались повинны в 70% случаев.

На темное время суток приходится 41% наездов. Лишний повод задуматься: стоит ли экономить 100–150 рублей на фликерах и светоотражающих жилетах? Журнал «За рулем» не единожды проводил соответствующие тесты и наглядно доказывал колоссальную пользу от катафотов на одежде и рюкзаках. Увы, государственная кампания, направленная на их популяризацию, давно закончилась, а контроля за «привидениями» на обочинах как не было, так и нет.

Примечательно, что почти все аварии с пешеходами произошли в первой-третьей полосах движения. Однако около 600 человек оказались под колесами в рядах от четвертого до восьмого. И это отнюдь не только дорожные рабочие, пострадавшие на службе. Есть и водители, остановившиеся из-за другого ДТП. Выйдя из машины, они тут же становятся пешеходами и нередко попадают под колеса других автомобилей. Стоит поправить регламент оформления аварий. Если не всех, то хотя бы на магистралях и приравненных к ним городских трассах.

День защиты детей

Раздел статистики, посвященный детскому травматизму, изобилует пунктами, по которым отмечено ухудшение. Количество аварий с участием несовершеннолетних выросло на 0,3%, причем на 0,8% оказалось больше пострадавших. Правда, смертей зафиксировано на 10,5% меньше. Но это в целом. В 4,3% случаев имели место нарушения правил перевозки детей. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее, а вот погибших по этой причине — на 6,7% больше (64 ребенка).

Что любопытно: число происшествий с детьми-пассажирами растет, а с детьми-пешеходами и по их собственной неосторожности сокращается. Детсадовцы и школьники, видимо, становятся умнее и осмотрительнее, чем те, кто призван о них заботиться.

Тезис подтверждает и другая строка в таблице. На 3,4% увеличилась аварийность с участием детей и подростков на мопедах и скутерах, на 6% — на велосипедах. Понятно, что рулит не родитель, а сам ребенок. Но ответственность за знание и соблюдение юными участниками движения ПДД полностью лежит на взрослых.

Прочие опасности

Почти трети аварий сопутствовали «нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения БДД». Результат — 4941 погибший и 69 401 пострадавший. Слабым утешением служит тот факт, что уменьшение доли подобных случаев идет опережающими темпами. За последний год «минус» составил 8,5%, а в 2018‑м было вовсе минус 12,5%. Глядя на дороги страны, действительно видишь, что их постепенно приводят в нормативное состояние.

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сильно обострилось внимание ГИБДД к техническому состоянию: его проверяют на постах, при разборе аварий, при регистрационных действиях. Причем нет никакой детальной статистики, была ли неисправность непосредственной причиной инцидента. Если в ДТП, к примеру, попал автобус с неисправными тормозами, то переоборудованный салон здесь не виноват (если, разумеется, из-за перестановки в нем не погибли и не пострадали пассажиры).

В 2017‑м аварийность по причине технической неисправности ТС взлетела на 19,7%. После небольшого снижения в 2018 году в прошлом году — снова заметный рост, на 8,2%. Это не означает, что российский парк резко начал разваливаться на дорогах (хотя средний возраст около 13 лет намекает, что имеет такое право). Просто за последние три года

На 17,2% выросло число аварий (572) на платных дорогах, что объясняется естественным приростом их протяженности. Так, в 2019‑м почти полностью сдали в эксплуатацию магистраль М‑11. При этом смертей стало меньше на 7% (93). Подтверждаются неоднократные заявления «Автодора» о том, что залог безопасности — это не низкий скоростной лимит, как грезится некоторым во властных кругах, а качественная дорога с соответствующей инфраструктурой.

Самый «красный» раздел статистики — автобусная аварийность. Прирост идет почти по всем показателям. Особенно выделились междугородние перевозки по заказам: +129,4%! Заказные пригородные автобусы попадали в ДТП на 54,2% чаще, городские заказные — на 36,7%. Отрасль тоже из тех, что требуют принятия решительных мер по части ее легализации и надзора.

Мечты о нуле

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В целом статистика больше позитивная. Правда, до заложенного в федеральную стратегию безопасности движения показателя еще далеко. К 2024 году погибших на 100 000 населения должно быть не больше четырех. При 147 млн россиян это меньше 6000 смертей за год. Для этого темпы снижения должны быть не 5–7%, а 15–17% в год. А к 2030‑му власти ждут нулевой смертности!

С 1 января 2021 года автоинспекция хочет начать считать аварии по новой схеме. Соответствующую методику подготовило МВД. Из статистики исключат те случаи, к которым ГИБДД как организатор и контролер дорожного движения не имеет отношения. В частности, это инциденты во время массовых и спортивных мероприятий, при ремонте машин, сцепке/расцепке автопоездов, умышленные посягательства на имущество. Полный перечень ситуаций пока не известен. В первом приближении, речь идет о единичных случаях, которые глобально картину не изменят и ДТП в полном смысле не являются.

ГИБДД всё меньше занимается оформлением мелких аварий: водители привыкли к европротоколу. Однако это не означает, что ДТП без пострадавших не попадают в статистику.

Статистика гласит, что пассажиры — в зоне риска. Не всё ладно с безопасностью такси и частных автобусов — и это ещё мягко сказано. К сожалению, даже дети зачастую остаются без должного внимания собственных родителей.

Шоковая терапия

Казалось бы, аварийность снижается, состояние дорог улучшается. Значит, и нарушителей становится меньше? Как бы не так!

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Число административных постановлений у нас растет со страшной скоростью. В 2015 году автоинспекторы наказали 23,8 млн водителей, камеры — 37,3 млн собственников транспортных средств («письмо счастья» по умолчанию идет владельцу). Четыре года спустя аналогичные показатели — 20 млн и 122,2 млн соответственно. Причем только за последний год автоматические комплексы прибавили в производительности на 16,8 млн постановлений.

У нас стали в два с половиной раза чаще нарушать? Нет, у нас стали чаще наказывать. Камеры превратились в прибыльный бизнес. Их то и дело обнаруживаешь в таких местах, где сложно представить себе очаг аварийности. Зато доход хороший. За прошлый год водителей суммарно наказали на 106,5 млрд рублей, из которых 82,8 млрд заработали камеры.

Что интересно: Госавтоинспекция в их «рекламе» не замечена, активничают чиновники. И их фантазиям, похоже, нет предела. В Москве придумали оригинальный способ компенсировать упавшие из-за самоизоляции доходы. Камеры научили выявлять машины, ездящие по столице без цифровых пропусков. «Письма счастья» по этой статье КоАП абсолютно незаконны, а обрабатывающая постановления МАДИ (автодорожная инспекция) не имеет права доступа к личным данным автомобилистов. Тем не менее постановления уже начали «прилетать» водителям. А штраф немаленький — 5000 рублей!

Если пару лет назад камеры ставили в основном для контроля превышения скорости и автобусных полос, то теперь в их арсенале около двух десятков нарушений. Например, в Москве активно штрафуют за остановку в запрещённом месте, непропуск пешеходов и движение не по той полосе (на фото). Разумеется, в статистике доля выявленных таких нарушений будет расти, хотя по факту их больше не становится.

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Если хотите оценить ситуацию на наших дорогах — изучайте показатели аварийности. Они отражают факты. Статистика нарушений говорит лишь о доходах в государственную казну и к безопасности имеет весьма отдаленное отношение.