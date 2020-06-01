Дороги России: аварий меньше, а штрафов? Больше!

Несчастливые часы
Материалы по теме
По данным Госавтоинспекции, самые аварийные дни — это традиционно пятница и суббота.
Именно они приносят больше всего ДТП и раненых. А вот по погибшим на втором месте после субботы оказалось воскресенье. Аварий в последний день недели меньше, чем по пятницам, но тяжесть последствий выше! На 25,2 тысячи пятничных столкновений пришлось 2402 смерти, а на 22,1 тысячи воскресных — 2713.
Основные причины повышения аварийности в конце недели — увеличение скорости потока из-за меньшей загруженности дорог (летом он вдобавок перетекает на трассы, где разрешенные скорости выше) и употребление алкоголя. Причем от зеленого змия страдают не только водители, но и пешеходы, многие из которых и в трезвом уме отчего-то считают себя бессмертными.
Больше всего шансов попасть в ДТП — в период от 16 до 20 часов, в вечерний час пик. В первой половине дня число аварий за час не превышает 8,3 тысячи, а после обеда не опускается ниже 9,2 тысячи с пиком на 11,8 тысячи в промежутке от 18 до 19 часов. На темное время суток приходится больше трети аварий (34,6%) и почти половина всех погибших (47,9%). Страшные аварии чаще случаются ночью, в вечерний час пик погибшие есть в каждом девятом-двенадцатом ДТП. Ночью же — в каждом пятом-седьмом.
|
Согласно официальным данным ГИБДД, за прошлый год в ДТП погибло 17 тысяч человек, что на 6,8% меньше, чем в 2018‑м. Снижение более существенное, чем в предыдущие годы: минус 4,6% было в 2018 году и минус 6% — в 2017‑м.
Ранено 210,9 тысячи — на 1,9% меньше, чем годом ранее. В 2017 году —минус 2,6%.
Количество аварий — 164 358, минус 2,5%. В 2018-м — минус 0,8%, в 2017-м — минус 2,2%.
В ДТП страдают, в основном, водители — в 45,6% аварий. Пассажиры и пешеходы получают травмы реже — в 36,9% и 29,7% случаев соответственно.
Второй год подряд ухудшается статистика по велосипедистам. За 2018‑й столкновений с их участием стало больше на 5,2%, раненых — на 5,8%. В прошлом году эти показатели ухудшились на 0,9% и 1,3% соответственно.
Платные дороги не обходятся без ДТП с погибшими и пострадавшими. Но, несмотря на ограничение скорости 110–130 км/ч, они в десятки раз безопаснее обычных магистралей — благодаря идеальному асфальту и современной инфраструктуре.
Платные дороги не обходятся без ДТП с погибшими и пострадавшими. Но, несмотря на ограничение скорости 110–130 км/ч, они в десятки раз безопаснее обычных магистралей — благодаря идеальному асфальту и современной инфраструктуре.
Кто виноват?
Львиная доля из 164 358 аварий произошла по вине водителей — 146 688 (89,2%). Из этого количества 119 026 (81,1%) человек управляли легковыми машинами. В состоянии опьянения попались 12 тысяч человек. Это на 3,5% меньше, чем год назад, а число погибших по их вине сократилось на 4,4%. Тяжесть таких ДТП остается высокой: 3456 смерти и 17 158 раненых.
Материалы по теме
Ухудшается статистика инцидентов с таксистами. Абсолютные числа вроде бы невелики: всего 2748 случаев. Однако это на 28,8% больше прошлогоднего показателя. Который, в свою очередь, был на 15,7% выше предыдущего. Пострадавших стало больше почти на треть (3530 человек), 105 погибли. И это только данные по легальным извозчикам (читай: по крупным городам). Если не умерить на законодательном уровне аппетиты агрегаторов, отбирающих десятки процентов выручки лишь за посредничество, мы и дальше будем ездить с недосыпающими и живущими в машинах мигрантами, зачастую с мутным прошлым, здоровьем и документами.
Сократилось количество аварий по вине мотоциклистов (на 2,8%). И смертность стала ниже на 12,1%. А вот процент пьяных среди виновников удручает. Под градусом оказался каждый четвертый!
Водители со стажем управления до двух лет совершили 10 тысяч ДТП, что на 1,1% больше прошлогоднего результата. «Профи», которые за рулем больше 10 лет, тоже отличились: рост на 4,8–4,9%. А вот в диапазонах от двух до пяти лет и от пяти до десяти показатели улучшились на 8,1–10,9%.
Надо что-то делать с водителями-иностранцами. Гости из стран СНГ водят всё хуже. Если в 2017 году рост числа аварий по их вине составил 4,2%, то год спустя — уже 8,2%, а в 2019‑м — 10%. Как и в случае с такси, не так пугает абсолютный показатель (всего 5074 столкновения), как динамика. Погибших в этих авариях стало больше на 1,8%, пострадавших — на 13,3%.
Безлошадные
Материалы по теме
Пешеходы оказались участниками 29,7% аварий (-2,9%). Смертей стало меньше на 7,2%. Львиную долю подобных инцидентов составляют наезды на людей. Водители оказались повинны в 70% случаев.
На темное время суток приходится 41% наездов. Лишний повод задуматься: стоит ли экономить 100–150 рублей на фликерах и светоотражающих жилетах? Журнал «За рулем» не единожды проводил соответствующие тесты и наглядно доказывал колоссальную пользу от катафотов на одежде и рюкзаках. Увы, государственная кампания, направленная на их популяризацию, давно закончилась, а контроля за «привидениями» на обочинах как не было, так и нет.
Примечательно, что почти все аварии с пешеходами произошли в первой-третьей полосах движения. Однако около 600 человек оказались под колесами в рядах от четвертого до восьмого. И это отнюдь не только дорожные рабочие, пострадавшие на службе. Есть и водители, остановившиеся из-за другого ДТП. Выйдя из машины, они тут же становятся пешеходами и нередко попадают под колеса других автомобилей. Стоит поправить регламент оформления аварий. Если не всех, то хотя бы на магистралях и приравненных к ним городских трассах.
День защиты детей
Раздел статистики, посвященный детскому травматизму, изобилует пунктами, по которым отмечено ухудшение. Количество аварий с участием несовершеннолетних выросло на 0,3%, причем на 0,8% оказалось больше пострадавших. Правда, смертей зафиксировано на 10,5% меньше. Но это в целом. В 4,3% случаев имели место нарушения правил перевозки детей. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее, а вот погибших по этой причине — на 6,7% больше (64 ребенка).
Что любопытно: число происшествий с детьми-пассажирами растет, а с детьми-пешеходами и по их собственной неосторожности сокращается. Детсадовцы и школьники, видимо, становятся умнее и осмотрительнее, чем те, кто призван о них заботиться.
Тезис подтверждает и другая строка в таблице. На 3,4% увеличилась аварийность с участием детей и подростков на мопедах и скутерах, на 6% — на велосипедах. Понятно, что рулит не родитель, а сам ребенок. Но ответственность за знание и соблюдение юными участниками движения ПДД полностью лежит на взрослых.
Прочие опасности
Почти трети аварий сопутствовали «нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения БДД». Результат — 4941 погибший и 69 401 пострадавший. Слабым утешением служит тот факт, что уменьшение доли подобных случаев идет опережающими темпами. За последний год «минус» составил 8,5%, а в 2018‑м было вовсе минус 12,5%. Глядя на дороги страны, действительно видишь, что их постепенно приводят в нормативное состояние.
Материалы по теме
В 2017‑м аварийность по причине технической неисправности ТС взлетела на 19,7%. После небольшого снижения в 2018 году в прошлом году — снова заметный рост, на 8,2%. Это не означает, что российский парк резко начал разваливаться на дорогах (хотя средний возраст около 13 лет намекает, что имеет такое право). Просто за последние три года сильно обострилось внимание ГИБДД к техническому состоянию: его проверяют на постах, при разборе аварий, при регистрационных действиях. Причем нет никакой детальной статистики, была ли неисправность непосредственной причиной инцидента. Если в ДТП, к примеру, попал автобус с неисправными тормозами, то переоборудованный салон здесь не виноват (если, разумеется, из-за перестановки в нем не погибли и не пострадали пассажиры).
На 17,2% выросло число аварий (572) на платных дорогах, что объясняется естественным приростом их протяженности. Так, в 2019‑м почти полностью сдали в эксплуатацию магистраль М‑11. При этом смертей стало меньше на 7% (93). Подтверждаются неоднократные заявления «Автодора» о том, что залог безопасности — это не низкий скоростной лимит, как грезится некоторым во властных кругах, а качественная дорога с соответствующей инфраструктурой.
Самый «красный» раздел статистики — автобусная аварийность. Прирост идет почти по всем показателям. Особенно выделились междугородние перевозки по заказам: +129,4%! Заказные пригородные автобусы попадали в ДТП на 54,2% чаще, городские заказные — на 36,7%. Отрасль тоже из тех, что требуют принятия решительных мер по части ее легализации и надзора.
Мечты о нуле
Материалы по теме
В целом статистика больше позитивная. Правда, до заложенного в федеральную стратегию безопасности движения показателя еще далеко. К 2024 году погибших на 100 000 населения должно быть не больше четырех. При 147 млн россиян это меньше 6000 смертей за год. Для этого темпы снижения должны быть не 5–7%, а 15–17% в год. А к 2030‑му власти ждут нулевой смертности!
С 1 января 2021 года автоинспекция хочет начать считать аварии по новой схеме. Соответствующую методику подготовило МВД. Из статистики исключат те случаи, к которым ГИБДД как организатор и контролер дорожного движения не имеет отношения. В частности, это инциденты во время массовых и спортивных мероприятий, при ремонте машин, сцепке/расцепке автопоездов, умышленные посягательства на имущество. Полный перечень ситуаций пока не известен. В первом приближении, речь идет о единичных случаях, которые глобально картину не изменят и ДТП в полном смысле не являются.
ГИБДД всё меньше занимается оформлением мелких аварий: водители привыкли к европротоколу. Однако это не означает, что ДТП без пострадавших не попадают в статистику.
ГИБДД всё меньше занимается оформлением мелких аварий: водители привыкли к европротоколу. Однако это не означает, что ДТП без пострадавших не попадают в статистику.
Статистика гласит, что пассажиры — в зоне риска. Не всё ладно с безопасностью такси и частных автобусов — и это ещё мягко сказано. К сожалению, даже дети зачастую остаются без должного внимания собственных родителей.
Статистика гласит, что пассажиры — в зоне риска. Не всё ладно с безопасностью такси и частных автобусов — и это ещё мягко сказано. К сожалению, даже дети зачастую остаются без должного внимания собственных родителей.
Шоковая терапия
Казалось бы, аварийность снижается, состояние дорог улучшается. Значит, и нарушителей становится меньше? Как бы не так!
Материалы по теме
Число административных постановлений у нас растет со страшной скоростью. В 2015 году автоинспекторы наказали 23,8 млн водителей, камеры — 37,3 млн собственников транспортных средств («письмо счастья» по умолчанию идет владельцу). Четыре года спустя аналогичные показатели — 20 млн и 122,2 млн соответственно. Причем только за последний год автоматические комплексы прибавили в производительности на 16,8 млн постановлений.
У нас стали в два с половиной раза чаще нарушать? Нет, у нас стали чаще наказывать. Камеры превратились в прибыльный бизнес. Их то и дело обнаруживаешь в таких местах, где сложно представить себе очаг аварийности. Зато доход хороший. За прошлый год водителей суммарно наказали на 106,5 млрд рублей, из которых 82,8 млрд заработали камеры.
Что интересно: Госавтоинспекция в их «рекламе» не замечена, активничают чиновники. И их фантазиям, похоже, нет предела. В Москве придумали оригинальный способ компенсировать упавшие из-за самоизоляции доходы. Камеры научили выявлять машины, ездящие по столице без цифровых пропусков. «Письма счастья» по этой статье КоАП абсолютно незаконны, а обрабатывающая постановления МАДИ (автодорожная инспекция) не имеет права доступа к личным данным автомобилистов. Тем не менее постановления уже начали «прилетать» водителям. А штраф немаленький — 5000 рублей!
Если пару лет назад камеры ставили в основном для контроля превышения скорости и автобусных полос, то теперь в их арсенале около двух десятков нарушений. Например, в Москве активно штрафуют за остановку в запрещённом месте, непропуск пешеходов и движение не по той полосе (на фото). Разумеется, в статистике доля выявленных таких нарушений будет расти, хотя по факту их больше не становится.
Если пару лет назад камеры ставили в основном для контроля превышения скорости и автобусных полос, то теперь в их арсенале около двух десятков нарушений. Например, в Москве активно штрафуют за остановку в запрещённом месте, непропуск пешеходов и движение не по той полосе (на фото). Разумеется, в статистике доля выявленных таких нарушений будет расти, хотя по факту их больше не становится.
***
Если хотите оценить ситуацию на наших дорогах — изучайте показатели аварийности. Они отражают факты. Статистика нарушений говорит лишь о доходах в государственную казну и к безопасности имеет весьма отдаленное отношение.