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Авария произошла средь бела дня на одном из «направлений», которые у нас в стране по недоразумению называют дорогами. Рейсовый автобус потерял управление на мосту и с десятиметровой высоты упал на замерзший лёд реки Куэнга, перевернувшись на крышу. Многие из тех, кто выжил в этой автокатастрофе, сохранили жизнь только потому, что были пристегнуты.
Виновника нашли быстро. За неимением возможности посадить водителя, который погиб вместе с пассажирами, задержали руководителя транспортной компании. Следствие сочло, что именно неправильно оформленные документы стали первопричиной гибели 19 человек.
Вспомнился реальный случай из прошлого. На производстве на человека упала плита, сорвавшаяся с крана. Вывод комиссии о причине несчастного случая со смертельным исходом: отсутствие у погибшего каски… и удостоверения по технике безопасности.
До тех пор пока расследование смертельных инцидентов у нас будет выливаться в такую фантасмагорию, ничего не изменится — люди по-прежнему будут гибнуть на дорогах. А те, кто вместо настоящего и беспристрастного рассмотрения всех обстоятельств признаёт первопричиной случившегося неправильно оформленные документы, берут на себя часть вины за будущие трагедии.
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Что же стало реальной причиной аварии? Изначально следователи говорили, что у автобуса лопнуло колесо
. Хорошо, давайте представим, что колесо действительно лопнуло и автобус потащило по обледенелой дороге. Но почему автобус свалился в реку?
Ответ прост. На этом мосту нет отбойников с правой стороны, которые могли бы удержать автобус от падения. Есть только перила для пешеходов и небольшой бетонный бордюрчик, отделяющий проезжую часть от тротуара. И всё!
Мост спроектирован таким образом, что он никак не защищает автомобиль от падения в реку, если управление им по той или иной причине потеряно.
А будь мост оборудован надлежащим образом, металлический отбойник немного погнулся бы, люди вышли бы из автобуса и доехали до дома на попутках. И жизнь шла бы дальше своим чередом.
Но дорожники при обустройстве моста сэкономили приблизительно 300 тысяч рублей — в такую сумму обошлась бы установка барьерного ограждения. И именно эта преступная экономия на спичках, точнее на железках, привела к тому, что обычное ДТП превратилось в трагедию для многих семей.
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Наши Правила дорожного движения
написаны лицемерами. Водитель должен вести машину со скоростью, позволяющей предотвратить любое возможное ДТП. Даже то, которое невозможно предугадать с помощью имеющихся у человека органов чувств! Водитель, по мнению наших чиновников, должен быть своего рода экстрасенсом и предвидеть, что, например, за поворотом — обледенелый участок, на который у дорожников почему-то не хватило песка. Или предугадать разрыв шины из-за внезапной и ничем не помеченной выбоины в асфальте. Или с помощью телепатии опознать ночью торчащий из дороги обрезок арматуры. Вот мне интересно: от водителя требуют способности к предсказанию будущего и он всегда за всё в ответе, даже если произошел просто несчастный случай, - но почему дорожники и чиновники никогда не отвечают за последствия своих сознательных и умышленных действий. Почему?!
Я уверен, что похожие вопросы задает владелец транспортной компании, которая осуществляла злополучный рейс. Но никакие ответы ему уже не помогут. Ему не повезло: водитель мертв — и теперь он, как самый близкий к теме, назначен крайним. Система его не отпустит. А это значит, что даже такие ужасные случаи никого ничему не учат. Так и будем гибнуть на «дорогах» без ограждений, без освещения, с гигантскими ямами и арматуринами, торчащими из самых неожиданных мест. У нас ведь не яма виновата, а тот, кто в нее попал.
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Автор Петр Шкуматов