19 человек погибли в упавшем с моста автобусе

По предварительной информации, авария произошла из-за лопнувшей шины.

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ДТП, в котором погибли 19 и пострадал 21 человек, произошло в минувшее воскресенье, 1 декабря 2019 года, в Забайкалье. Все пострадавшие и погибшие находились в автобусе, который упал с моста.

«Авария произошла в минувшее воскресенье около 15 часов дня на автомобильной трассе Могойтуй-Олочи в 60 километрах от города Сретенск. 43-летний водитель автобуса „Киа Грандбирд“ не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. В результате от полученных травм на месте ДТП скончались 19 человек, в том числе водитель. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 человек», — говорится в сообщении УМВД России по Забайкальскому краю.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Все пассажиры автобуса — местные жители.

Уже известно, что все документы у перевозчика были в порядке. Причиной аварии, скорее всего, стала лопнувшая на скорости шина. Тем не менее Следственный комитет возбудил в отношении перевозчика уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Прокуратура края, в свою очередь, намерена проверить весь автобусный парк региона.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура по погибшим в аварии людям. Их семьи получат компенсации в размере 1 млн рублей. Кроме того, помощь будет оказана и пострадавшим в аварии.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил губернатор Александр Осипов.

В Оренбургской области в аварии погибли шесть иностранных граждан.

Фото: Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю