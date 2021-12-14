Эксперт: рано или поздно водителям придется платить за километры

Об этом на канале «Россия 1», в программе «Утро России» рассказал директор института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

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Михаил Блинкин считает уже сейчас технически возможным внедрение платы для автомобилистов за пробег по дорогам для оптимизации движения.

Он пояснил, что решение транспортных проблем часто зависит от конфигурации города, от того, какую проблему нужно решить в данный момент. Если надо, чтобы люди просто не приезжали в центр, достаточно сделать там очень дорогую парковку, а если нужно, чтобы центр не использовали как транзитную зону, следует создать «барьер» — сбор за въезд в центр. Но все равно все эти меры устарели лет на 15–20. В течение ближайшего десятилетия мир перейдет на схему покилометровых платежей, и никуда от этого не деться, считает эксперт.

«Ездишь ты на автомобиле, каждый километр фиксирует цифровая технология, и выписывают тебе счет как за электричество. Едешь ты по Бульварному кольцу, с тебя берут (условно) рубль, по проселочной дороге — копеечку. Если у тебя маленький автомобиль, с тебя копеечка, большая фура — с тебя рубль. Цифровые технологии позволяют уже сейчас делать это с легкостью. Здесь скорее вопрос социально-психологический — чтобы народ это воспринимал нормально. Мы к этому перейдем в течение ближайших десятилетий. И на этом фоне платный въезд — одна из форм, просто тут тариф будет подороже».

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Но в целом, чтобы разгрузить дороги, надо принимать комплексные решения. Например, выносить офисы крупных компаний из центра города, ведь понятно, что большинство автомобилистов устремляются утром туда именно на работу. До сих пор бизнесу было невыгодно сдвигать места труда далеко от центра: ни клиенты не доедут, ни сотрудники. Теперь Москва ввела несколько новых станций Большого кольца метро, на будущий год все Большое кольцо будет достроено. Теперь, когда появились нормальные мощные транспортные узлы на периферии города, бизнес будет потихоньку «уходить» из центра туда, где есть доступ, к этому постепенно все придем, отмечает Михаил Блинкин.

Что касается схемы платных проездов по дорогам, то она уже частично реализуется в Сингапуре, США, Австралии и других странах. При этом в Сингапуре в часы пик действуют повышенные коэффициенты.

Стоит ли перестраиваться в соседний ряд, если на дороге пробка и кажется, что он едет чуть быстрее? Нет, и вот почему.

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