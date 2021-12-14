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Плохо очищенный от снега автомобиль расходует больше топлива, а его аэродинамические свойства снижаются. Кроме того, на скорости сугроб на крыше представляет опасность как для самого водителя такого автомобиля, так и для других участников дорожного движения.
«Сценариев развития ситуации может быть несколько. Во-первых, при торможении подтаявший на крыше снег сползет на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Контролировать дорожную ситуацию водитель в таком случае не сможет. С „лавиной“ снега дворники быстро не справятся. Остановка же на обочине скоростной дороги запрещена правилами дорожного движения», — предупредили в госкомпании.
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Также в «Автодоре» предупредили, что, слетев с крыши, снег и лед могут повредить едущие сзади автомобили, а слетая с крыши постепенно, снег создает белую пелену, делая автомобиль практически невидимым на дороге.
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Есть и техническая проблема при проезде по платным дорогам:
«На платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке».
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Фото: Andreea Popa / Unsplash