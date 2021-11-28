Гвоздь (или саморез) в шине: можно ездить?

Делать этого не стоит, даже если колесо не спускает. Следует как можно быстрее разобраться с проколом — и вот почему.

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Ездить с гвоздем в шине небезопасно. А теперь объясним, почему.

Как только гвоздь, саморез или иной посторонний предмет застрял в вашей шине, вероятность ее взрыва увеличивается в разы. Если же вы едете на большой скорости со спускающей шиной, то она может вырваться, после чего вы потеряете контроль над управлением и попадете в ДТП.

Это, конечно, худший сценарий. С другой стороны, гвоздь, застрявший в вашей шине, может ни на что не влиять. Бывает, что посторонние предметы просто застревают в протекторе, не доходя даже до корда, или закупоривают дырку так, что воздух через нее не выходит. Если же подобное происходит, то заметить это можно только по цоканью гвоздя по асфальту, да и то не всегда. В остальном шина и автомобиль ведут себя абсолютно нормально.

Однако столь дружелюбный гвоздь может в любой момент перестать быть таким дружелюбным. Есть вероятность, что шина начнет спускать после «удачного» наезда на неровность на дороге. Если при этом гвоздь сместится, то воздух начнет выходить, и вот мы вернулись к первому — самому плохому — сценарию.

Ищем гвоздь в шине

Но как обнаружить, что из протектора одной или нескольких ваших шин торчит гвоздь? Чаще всего это происходит случайно, либо вы обращаете внимание на то, что колесо спускает, или слышите, как цокает по асфальту гвоздь во время движения. Если повезет, то вы вовремя заметите гвоздь и обратитесь в шиномонтаж.

Поэтому регулярные осмотры шин будут нелишними. Лучшее время для их проведения — во время мойки автомобиля. Гвоздь относительно легко увидеть, если вы его ищете: это будет блестящий предмет на фоне черной резины.

Шина под замену

Есть вероятность, что гвоздь повредил корд и шина не подлежит ремонту. Тогда, если ее протектор был достаточно сильно изношен, менять следует и другую шину на оси — то есть оба колеса, чтобы был равномерный износ шин и разница протекторов не влияла на управляемость автомобиля.

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