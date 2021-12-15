Москва задает тренды: взлетели цены на платную парковку

На отдельных участках стоимость часа будет достигать 450 рублей.

Материалы по теме Эксперт: рано или поздно водителям придется платить за километры

С 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку, сообщил в своем Telegram—канале столичный Департамент транспорта.

Объясняют это возросшей нагрузкой на улично-дорожную сеть: в Москве и области уже 8,4 млн машин — это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад.

«Чтобы на парковках, которые заполнены на 95–100%, оставались места, нужно менять тарифы. Тогда жители и другие водители смогут комфортно припарковаться».

На 29 улицах, где стоимость была 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф (с бесплатным воскресеньем). Где был дифференцированный тариф, станет 80 рублей в час — и так далее.

Там, где даже тариф 380 рублей в час не помогает оставить свободные места, потому что там много дорогих ресторанов и магазинов (мест притяжения), его повысят: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье). Это освободит 10–15% мест.

Мнение эксперта

Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

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Нет, я давно уже смирился. И довольно часто ставлю машину на платках. И оплачиваю. А иногда забываю продлить оплату — и прилетает еще 5 тысяч. Но, черт возьми, 450 за час — это как в Париже! Даже дороже, чем в Париже: например, в 5 минутах ходьбы от Эйфелевой башни есть паркинг Сан-Доминик, там можно простоять три часа за 12 евро, то есть тариф — 4 евро в час, или 230 рублей, да и вообще в Париже в приличном районе в частном подземном паркинге стоит 4 евро 20 центов, то есть 350 рублей, еще и зарядка для «электричек» за это бесплатная. Дальше от центра — дешевле. Да и в Нью-Йорке уже дешевле, чем у нас.

Некоторые жители регионов злорадствуют — так вам, зажравшимся москвичам, и надо. Но Москва, друзья мои, задает тренды! И если в вашем городе еще пока нет платных парковок, можете не сомневаться — будут!



Стоит ли перестраиваться в соседний ряд, если на дороге пробка и кажется, что он едет чуть быстрее? Нет, и вот почему.

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Фото: Depositphotos