Новогоднее настроение: водители посылают огоньки радости

Праздничный сезон — лучшее время в году, чтобы дать волю эмоциям и поделиться радостью с любимыми людьми, напоминают в Тойоте.
Женщина едет на новенькой Toyota Tacoma, и вдруг незнакомый человек в потоке посылает ей огонек радости. Сначала она пугается, но потом обнаруживает, что волшебная искра поселилась и в ее сердце, и она также может делиться ею с окружающими людьми. И жизнь сразу приобретает новые краски. Чем больше она делится, чем больше становится этих огоньков, теперь они окружают ее уже везде.
«Поделись радостью!» — таков основной посыл этого симпатичного новогоднего ролика японской компании.
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