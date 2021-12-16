Новогоднее настроение: водители посылают огоньки радости — журнал За рулем

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Новогоднее настроение: водители посылают огоньки радости

В этом ролике Тойоты молодая женщина по имени Нора приобретает способность волшебным образом делиться своей радостью.

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Праздничный сезон — лучшее время в году, чтобы дать волю эмоциям и поделиться радостью с любимыми людьми, напоминают в Тойоте.

Женщина едет на новенькой Toyota Tacoma, и вдруг незнакомый человек в потоке посылает ей огонек радости. Сначала она пугается, но потом обнаруживает, что волшебная искра поселилась и в ее сердце, и она также может делиться ею с окружающими людьми. И жизнь сразу приобретает новые краски. Чем больше она делится, чем больше становится этих огоньков, теперь они окружают ее уже везде.

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«Поделись радостью!» — таков основной посыл этого симпатичного новогоднего ролика японской компании.

Фото: Depositphotos

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