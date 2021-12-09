Эксперты подсчитали, сколько стоит съездить к Деду Морозу

Пятидневное путешествие в новогодние праздники, включая проживание, питание и развлечения, составит чуть больше 50 000 рублей для семьи из четырех человек.

Ну а где у нас резиденция Деда Мороза? Конечно же, в Великом Устюге! СберАвто и ИТ-компания «Эвотор» рассчитали расходы на путешествие туда на автомобиле из Москвы для семьи из четырех человек.

Как едем?

Ехать придется по трассе М-8 (Москва — Архангельск), после Вологды в районе поселка Чекшино съезжая на Р-7, а после Тотьмы ― на Сухонский тракт до Великого Устюга. Расстояние от столицы до места жительства Деда Мороза составляет 930 км, сама же вотчина находится еще в 12 км от города. По подсчетам специалистов, ориентировочное время в пути в одну сторону без остановок составит около 14 часов, а затраты на бензин в обе стороны (при среднем расходе топлива в 8 литров на 100 км и стоимости литра АИ-92 в среднем 46,9 руб,) составят 7054 рубля.

Что входит в «меню» путешествия?

Маршрут рассчитан на пять дней: с выездом утром из Москвы и ночевкой в Ярославле, двумя ночевками в Великом Устюге и ночевкой в Вологде на обратном пути. Отрезки пути от Москвы до Ярославля и от Ярославля до Вологды занимают в среднем около 3–4 часов, поэтому во время них можно обойтись легкими перекусами в машине. Продуктовый набор в дорогу для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 496 рублей (по 1,5-литровой бутылке воды стоимостью 39 рублей, пачке печенья стоимостью 66 рублей, и полкило бананов стоимостью 76 рублей за килограмм на каждого из членов семьи). Самый длинный отрезок, от Вологды до Великого Устюга, занимает уже около шести часов, поэтому придется перекусить в придорожном кафе или на автозаправке. Средняя стоимость чека на четверых — около тысячи рублей. В кафе в Ярославле обед для четырех человек обойдется в среднем в 2920 рублей, в Вологде ― в 1960 рублей, в Великом Устюге ― 2350 рублей. При оформлении заказа везде потребуют предъявить QR-код о вакцинации.

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Размещение двух взрослых и двух детей в гостинице в Ярославле обойдется в среднем в 2920 рублей (в апартаментах ― 1842 рубля), а в гостинице в Вологде ― в среднем 2809 рублей. Стоимость двухдневного проживания в гостевых домах Великого Устюга в новогодние праздники составит около 5600 рублей.

Сколько стоит увидеть Деда Мороза?

На посещение развлечений в вотчине Деда Мороза и интерактивную программу стоит заложить не менее четырех часов. Вход на территорию платный: на билет для взрослого необходимо будет отдать 1750 рублей (с интерактивной программой ― 2100 рублей). Билет для детей от 6 до 17 лет стоит 1550 и 1900 рублей соответственно в зависимости от наличия интерактивной части, для детей от 3 до 5 лет ― 1100 и 1500 рублей, для детей до трех лет вход бесплатный. Примерный расчет расходов на автопутешествие Москва — Ярославль ― Вологда ― Великий Устюг ― Вологда ― Ярославль ― Москва, из расчета на двоих взрослых и двоих детей

Кафе, Ярославль: обед, ужин, завтрак, на обратном пути обед 9760 рублей Проживание, Ярославль 2920 рублей Кафе, Вологда: обед, на обратном пути ужин, завтрак 4720 рублей Проживание, Вологда 2809 рублей Кафе, Великий Устюг: два ужина, обед и два завтрака 9050 рублей Проживание, Великий Устюг 5600 рублей Бензин, АИ-92 7054 рубля Питание в дороге (на автозаправках или придорожных кафе) Два перекуса в придорожных кафе или на АЗС: Вологда ― Великий Устюг и обратно Великий Устюг ― Вологда 2000 рублей Перекус в машину (бананы, вода, печенье) На четыре перекуса в машине на коротких перегонах: Москва ― Ярославль, Ярославль ― Вологда, Вологда ― Ярославль, Ярославль ― Москва 496 рублей Предытог 44 409 рублей Билеты, вотчина Деда Мороза (без интерактивной части) 6600 рублей Итого на пять дней путешествия 51 009 рублей

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