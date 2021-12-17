Мэрии против контроля ГИБДД за организацией движения

В законопроекте об организации дорожного движения вдруг появилось слово «с учетом» позиции ГИБДД, на котором настояли местные власти и мэрии некоторых городов.

Материалы по теме Москва задает тренды: взлетели цены на платную парковку

При такой формулировке ГИБДД по-прежнему будет оставаться не у дел при организации дорожного движения, а позицию инспекции власти на местах должны будут лишь учитывать, но следовать указаниям профессионалов ей не обязаны, организуя движение по своему разумению.

Именно в такой форме законопроект об организации дорожного движения был принят Госдумой в первом чтении. Как пишет «Коммерсантъ», на мягкой формулировке настояли региональные власти, и, конечно же, мэрия Москвы.

Но думская оппозиция выступила решительно против введения слова «с учетом» и потребовали вернуть законопроект в первоначальный вид — движение должно быть организовано исключительно в соответствии с требованиями ГИБДД. Это поддержал и профильный комитет.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

«Когда региональные власти верстают бюджеты с учетом собираемости штрафов, становится понятно, что они заинтересованы не в улучшении безопасности движения, а в создании ловушек, когда ставится знак, противоречащий разметке, искусственно занижается скоростной режим, — говорит депутат Ярослав Нилов.- Давайте подойдем к этому более жестко и будем слушать позицию ГИБДД».

Рано или поздно автомобилистам придется платить за каждый километр, который они проехали на своей машине.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен .

Фото: Денис Арсланбеков/Unsplash