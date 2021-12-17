Мэрии против контроля ГИБДД за организацией движения — журнал За рулем

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Мэрии против контроля ГИБДД за организацией движения

В законопроекте об организации дорожного движения вдруг появилось слово «с учетом» позиции ГИБДД, на котором настояли местные власти и мэрии некоторых городов.

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При такой формулировке ГИБДД по-прежнему будет оставаться не у дел при организации дорожного движения, а позицию инспекции власти на местах должны будут лишь учитывать, но следовать указаниям профессионалов ей не обязаны, организуя движение по своему разумению.

Именно в такой форме законопроект об организации дорожного движения был принят Госдумой в первом чтении. Как пишет «Коммерсантъ», на мягкой формулировке настояли региональные власти, и, конечно же, мэрия Москвы.

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Но думская оппозиция выступила решительно против введения слова «с учетом» и потребовали вернуть законопроект в первоначальный вид — движение должно быть организовано исключительно в соответствии с требованиями ГИБДД. Это поддержал и профильный комитет.

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«Когда региональные власти верстают бюджеты с учетом собираемости штрафов, становится понятно, что они заинтересованы не в улучшении безопасности движения, а в создании ловушек, когда ставится знак, противоречащий разметке, искусственно занижается скоростной режим, — говорит депутат Ярослав Нилов.- Давайте подойдем к этому более жестко и будем слушать позицию ГИБДД».

Фото: Денис Арсланбеков/Unsplash

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