Увеличение стоимости работ по строительству трассы не отразится на сроках, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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Это заявление он сделал сегодня на заседании совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану.

«Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было — за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено. В том числе на те дороги, которые строятся в республике. В первую очередь, стройка Москва-Казань — автомобильная дорога. Основная стройка — это у нас Москва-Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок», — цитирует ТАСС слова министра.

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Трасса М-12 — это скоростная дорога протяженностью около 800 км. Она пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан и будет связана с другими платными трассами — М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон»). Также трасса будет частью скоростного маршрута из Китая в Европу. Завершиться работы должны в 2024 году.

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Фото: Валерий Матыцин/ТАСС