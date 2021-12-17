Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Он такой же, как в 1986-м, но с некоторыми изменениями внутри...

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Компания Nissan возвращает в производство модель Bluebird 1986 года! Правда, изготавливаться такие машины будут по спецзаказу, а версия будет особенная: она получила название Newbird и оснащена полностью электрической трансмиссией от электромобиля Nissan Leaf. Все это не случайно: оригинальный Bluebird выпускался на заводе в Сандерленде (Англия), а сегодня там выпускают Nissan Leaf для европейского рынка. В этом году завод празднует 35-летие.

По сути, в Nissan решили использовать идею, которую в последние несколько лет всячески обкатывают ютуберы по всему миру: взять старую машину и заменить все «потроха» на электрические. Собственно преображением Блюбердов занимается Kinghorn EV, семейное предприятие из Дарема, соседнего с Сандерлендом городка. Компания как раз специализируется на переоборудовании классических автомобилей в полностью электрические с использованием подержанных двигателей, инверторов и АКБ модели Nissan Leaf.

В результате трансформации оригинальные ДВС и коробка были заменены на электродвигатель, инвертор и АКБ мощностью 40 кВт.ч, при этом аккумуляторные модули разделены между моторным отсеком и багажником для оптимального распределения веса.

Рулевое управление, тормоза и климатическая установка обновлены и модифицированы для электрической версии, а также установлена специальная подвеска для поддержки дополнительного веса АКБ. Порт зарядки находится в бывшей топливной горловине, а заряжать батарею можно до 6,6 кВт мощности.

Оригинальную «приборку» подключили к системе электромобиля, причем на месте указателя уровня топлива размещен индикатор уровня заряда АКБ. Значок капота Nissan также оставлен оригинальным, но снабжен светодиодной подсветкой, работающей, когда автомобиль стоит. Дальность хода Nissan Newbird на одной зарядке составляет около 130 миль (чуть более 200 км), а разгон до 100 км/ч занимает менее 15 секунд.

Может быть, в Nissan подрезали идею у Hyundai с их электрической инкарнацией Grandeur — седана, также выпущенного в 1986 году? Впрочем, корейская машина была лишь шоу-каром в единичном воплощении...

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Фото: Nissan