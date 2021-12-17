Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — журнал За рулем

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Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Он такой же, как в 1986-м, но с некоторыми изменениями внутри...

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Компания Nissan возвращает в производство модель Bluebird 1986 года! Правда, изготавливаться такие машины будут по спецзаказу, а версия будет особенная: она получила название Newbird и оснащена полностью электрической трансмиссией от электромобиля Nissan Leaf. Все это не случайно: оригинальный Bluebird выпускался на заводе в Сандерленде (Англия), а сегодня там выпускают Nissan Leaf для европейского рынка. В этом году завод празднует 35-летие.

По сути, в Nissan решили использовать идею, которую в последние несколько лет всячески обкатывают ютуберы по всему миру: взять старую машину и заменить все «потроха» на электрические. Собственно преображением Блюбердов занимается Kinghorn EV, семейное предприятие из Дарема, соседнего с Сандерлендом городка. Компания как раз специализируется на переоборудовании классических автомобилей в полностью электрические с использованием подержанных двигателей, инверторов и АКБ модели Nissan Leaf.

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

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В результате трансформации оригинальные ДВС и коробка были заменены на электродвигатель, инвертор и АКБ мощностью 40 кВт.ч, при этом аккумуляторные модули разделены между моторным отсеком и багажником для оптимального распределения веса.

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Рулевое управление, тормоза и климатическая установка обновлены и модифицированы для электрической версии, а также установлена специальная подвеска для поддержки дополнительного веса АКБ. Порт зарядки находится в бывшей топливной горловине, а заряжать батарею можно до 6,6 кВт мощности.

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Оригинальную «приборку» подключили к системе электромобиля, причем на месте указателя уровня топлива размещен индикатор уровня заряда АКБ. Значок капота Nissan также оставлен оригинальным, но снабжен светодиодной подсветкой, работающей, когда автомобиль стоит. Дальность хода Nissan Newbird на одной зарядке составляет около 130 миль (чуть более 200 км), а разгон до 100 км/ч занимает менее 15 секунд.

Фото: Nissan

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Он такой же, как в 1986-м, но с некоторыми изменениями внутри...

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301143Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301142Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301141Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301146Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301145Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301144Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство
Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство

Он такой же, как в 1986-м, но с некоторыми изменениями внутри...

Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301145Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301141Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301142Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301143Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301144Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство — фото 1301146Да как так-то?! Смотрите, какую машину Nissan запускает в производство
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