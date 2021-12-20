Большинство опрошенных (47%) отмечают, что в предновогодних пробках чаще приходится стоять в будние дни, чем в выходные.

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Согласно результатам исследования, большинство жителей страны во всех регионах сталкиваются с предпраздничными пробками. При этом 21% опрошенных проводят в предновогодних пробках в среднем от 10 до 30 минут за поездку, а большинство опрошенных — еще больше: 20% — от 30 минут до часа, 12% — от часа до 1,5 часов, 18% — от 1,5 и до 5 часов за поездку.

Почему стоим?

Большинство опрошенных водителей (53%) считают причиной этих пробок ажиотаж в магазинах в преддверии праздников. Вторую причину видят в большом количестве аварий из-за погодных условий в декабре, этот вариант ответа выбрали 17% респондентов. 8% считают, что стоять в пробках перед Новым годом приходится, потому что в это время люди чаще выбираются за город, 6% винят увеличившийся поток грузовых машин, которые привозят новогодние товары, еще 5% опрошенных считают, что пробки образуются из-за того, что перед Новым годом люди реже пользуются общественным транспортом.

Что делаем?

Чаще всего водители в прoбках слушают радио, аудиокниги или подкасты — 47%, по 20% опрошенных отметили, что разговаривают по телефону или просматривают социальные сети, 12% мечтают и строят планы на будущее, 10% наводят порядок в электронной почте и мессенджерах, по 9% поют и играют в игры на телефоне, 6% — смотрят видео или фильмы, 5% — работают и столько же — совершают онлайн-покупки. Еще 3% российских водителей в пробках занимаются медитацией, 2% — учат иностранные языки.

Как думаем решить проблему с пробками?

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Чтобы меньше времени проводить в заторах перед праздниками, 46% планируют в будущем тщательнее продумывать маршрут, 26% готовы больше ходить пешком, 23% будут выезжать из города в область заранее, 21% предпочтут доставку самостоятельным поездкам за продуктами и подарками, 11% не думают ничего менять и считают, что обречены стоять в пробках.

Что советуем другим водителям?

21% участников опроса посоветовали бы выбирать другие маршруты, 18% порекомендовали бы соблюдать осторожность за рулем и не попадать в ДТП, по 15% — не сидеть в телефоне во время поездок и пересаживаться на общественный транспорт, а 13% порекомендовали бы расслабиться и слушать аудиокниги.

В опросе участвовали более 6700 респондентов из разных городов страны.

В будущем к поиску свободных мест на парковке планируют привлечь искусственный интеллект.



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