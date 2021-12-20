Искусственный интеллект будут использовать для поиска парковки — журнал За рулем

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Искусственный интеллект будут использовать для поиска парковки

Такой сервис собираются внедрить в Москве. Автоматизация поиска позволит горожанам сэкономить время, а городским властям — снизить трафик на дорогах.

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Столица разрабатывает сервис, который позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места, пишут «Известия». Анализировать данные о парковочных местах будут при помощи видеокамер, при этом точность распознавания — не менее 85%.

Данные поступят в мобильное приложение «Электронный дом», и водитель, подъезжая к месту, с помощью приложения заранее начнет искать место для парковки. Однако та же система может направить на то же место и другого водителя, «победит» тот, кто приедет первым, бронировать места нельзя.

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В целом нововведение должно сократить дорожный трафик, так как, пытаясь припарковаться, горожане часто делают несколько кругов, прежде чем им удается найти свободное место.

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Сервис также различает места для инвалидов и спецтехники. При этом обещают, что не будут анализировать информацию о паркующихся транспортных средствах.

Поданные на конкурс заявки «Электронная Москва» намерена рассмотреть уже на следующей неделе. Эксперимент собираются провести на пяти площадках — в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Новой Москве и Зеленограде.

Фото: Depositphotos

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