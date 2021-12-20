Регионам дали еще 100 млрд рублей на дороги — журнал За рулем

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Регионам дали еще 100 млрд рублей на дороги

Средства используют на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Получат их 84 субъекта.

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В ближайшие два года регионы получат 100 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал глава Правительства Михаил Мишустин. На эти деньги собираются привести в норму около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также построить и реконструировать два десятка важных для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая мосты и развязки, отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.

Премьер отметил, что качественные дороги нужны, чтобы своевременно приезжала скорая, школьные автобусы могли безопасно довозить учеников на занятия, а компании — быстро доставлять товары между регионами большой страны.

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Например, в Адыгее выделенные средства используют для строительства автомобильного обхода города Майкопа; в Вологодской области предусмотрено возведение мостового перехода через реку Шексну и Малого транспортного полукольца; в Калининградской области реконструируют разводной мост через реку Преголь на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги.

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В Ленинградской области предусмотрено строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, реконструкция автомагистрали Санкт-Петербург — Колтуши на участке КАД — Колтуши (I и II этапы), строительство нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на автодорогу Санкт-Петербург — Матокса.

Фото: Depositphotos

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