Круче Теслы? Подробности о новом российском кроссовере E-Neva

Разработка государственного оборонного холдинга бросает вызов самым высокотехнологичным продуктам современности. Мощность двух электромоторов — более 400 л.с.!

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Крупный оборонный холдинг «Алмаз-Антей» разработал гражданский автомобиль — это среднеразмерный кроссовер с электрической силовой установкой. Платформу E-Neva, ставшую основой одноименной машины, холдинг показывал еще в августе на форуме «Армия-2021». Шасси спроектировано входящим в «Алмаз-Антей» Обуховским заводом, а дизайн принадлежит специалистам Санкт-Петербургского политеха. На днях в базе Роспатента появилось несколько свежих документов по проекту.

Длина кроссовера составит 4,5 метра — что примерно соответствует Volkswagen Tiguan. Но колесная база, судя по изображениям, будет длиннее аналогов, что обещает простор в задней части салона. При этом и багажник обещается немаленький — 610 литров.

Силовая установка будет чисто электрической, с двумя электромоторами (на передней и задней оси) и суммарной отдачей 320 кВт (435 л.с.), пишет «Русский автомобиль» со ссылкой на данные «Алмаз-Антей». Максимальная скорость составит 197 км/ч, а разгон до 60 км/ч займет 2,7 секунды. Пробег на одной зарядке — 463 км. Напомним, что вторым вариантом платформы является последовательный гибрид, с запасом хода 810 км.

В салоне кроссовера — цифровая приборная панель с возможностью проекции показателей на лобовое стекло, а также мультимедийный сенсорный экран диагональю 15".

Государственный оборонный холдинг «Алмаз-Антей» включает 60 предприятий. Основной профиль — комплексы ПВО большой дальности. Разработка кроссовера пока носит экспериментальный характер.

Но, согласно поручению президента от 5 декабря 2016 года, к 2025 году доля гражданской продукции у всех предприятий оборонно-промышленного комплекса должна составлять не менее 30%, а к 2030-му — не менее 50%.

Другой российский электромобиль — Кама — в серийной версии будет мощнее и крупнее, чем показанный концепт.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: «Алмаз-Антей», Роспатент, Владислав Шатило / РБК