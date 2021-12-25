В России появятся дороги из отходов — журнал За рулем

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В России появятся дороги из отходов

Стоимость строительства должна снизиться на десятки процентов, и при этом отходы не должны ухудшить качество дорог.

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Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому к 2030 году строящиеся дороги должны будут на 30% состоять из переработанных отходов: резиновой крошки утилизированных шин, компоста из пищевых отходов, вторичных полимеров и прочего.

«В федеральном проекте „Экономика замкнутого цикла“ обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР», — цитируют «Известия» слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

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Новый подход, который применяется в некоторых других странах, где доля отходов в составе строящихся дорог достигает 80–90%, позволит экономить деньги и улучшить экологию.

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«С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог», — подчеркнули в правительстве РФ.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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