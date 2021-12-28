Поворачивать направо разрешат вместе с движением пешеходов. ГИБДД против

Это удобно и ускорит трафик — говорят инициаторы. Это небезопасно — считают в ГИБДД.

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Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга для борьбы с пробками предлагают расширить возможности автомобилистов и разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе независимо от интенсивности трафика на перекрестках.

Внести поправки предложила Ассоциация транспортных инженеров (объединяет специалистов в области организации движения), об этом стало известно «Коммерсанту». Для этого потребуются поправки в действующий ГОСТ 52289. Автомобили будут двигаться быстрее, а пешеходы не станут тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора, считают в столичном ЦОДД.

Соответствующее предложение направлено в Российский дорожный научно-исследовательский институт РОСДОРНИИ (подведомственный Минтрансу разработчик ГОСТа).

Власти мегаполисов в целом поддерживают инициативу, потому что на практике пешеходы все равно массово игнорируют даже раздельные фазы светофора, проходя перекресток на красный свет. При этом ПДД обязывают автомобилистов уступать дорогу пешеходу в любом случае, независимо от наличия светофора.

В столичном ЦОДД подчеркивают, что разрешение совмещенного движения нужно принимать в каждом конкретном случае, проанализировав ситуацию в данной точке и статистику ДТП в конкретном месте.

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Между тем, совмещенное движение автомобилей и пешеходов в одной фазе практикуется во многих европейских странах, это помогает автомобилям быстрее двигаться, а пешеходам не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора.

По данным издания, МВД не поддерживает смягчение правил, хотя официально ведомство свою позицию пока не выразило. В угоду увеличения пропускной способности перекрестков нельзя жертвовать безопасностью пешеходов, считает источник в ведомстве. На практике, основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах.

Фото: АГН Москва