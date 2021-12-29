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Это полностью электрический снегоход с дистанционным управлением и на гусеницах. Его длина составляет 73,7 см, ширина — 48,3 см, а высота — 24,1 см. Благодаря гусеницам и 11-сантиметровому дорожному просвету, CyberKAT стал настоящим вездеходом, и егко ездит по снегу.
Заказав CyberKAT, покупатель получает его в разобранном виде. И это делает игрушку еще интереснее. В продажу CyberKAT должен поступить в январе или феврале 2022 года, а его цена составит от 1299 до 1499 долларов или от 95 тысяч до 110 тысяч рублей, если бы снегоуборщик продавался в России.
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Фото, видео: CyberKAT