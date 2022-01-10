Кроссовер Renault Austral — новые подробности — журнал За рулем

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Кроссовер Renault Austral — новые подробности

Модель заменит Kadjar в линейке кроссоверов бренда и появится в продаже во второй половине года.

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Новый кроссовер Austral проходит серию финальных тестов, компания Renault опубликовала фотографии автомобиля и некоторые его характеристики. Всего в испытаниях принимают участие 100 кроссоверов, которые вместе должны проехать около 2 млн километров по дорогам Франции, Испании, Германии и Румынии под управлением 900 водителей.

В компании заявили, что Austral, в отличие от Kadjar, не будет оснащаться дизельными двигателями. Но кроссовер получит гибридные силовые установки на базе бензиновых моторов.

Кроссовер Renault Austral — новые подробности

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Это, например, модернизированный 1,3-литровый 12-вольтовый мягкий гибрид и совершенно новая 48-вольтовая гибридная установка на базе 1,2-литрового двигателя TCe. Мощность гибридов составит до 200 л.с. Будет и полностью электрическая версия автомобиля, но о ней пока ничего не известно.

Кроссовер Renault Austral — новые подробности

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Длина нового кроссовера составит 4,51 метра. То есть Austral будет немного длиннее, чем Kadjar. Но если сравнивать с хорошо знакомым нам Renault Arkana (4,55 метра), то новинка короче на 4 см. При этом Austral кажется немного шире, но точных цифр пока нет.

Фото: Renault

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