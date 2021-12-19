Приоткрыли «кухню»: как создают названия для авто

Недавно Renault раскрыла название следующего автомобиля компании — Austral. Это стало поводом поговорить о том, как создают имена машин.

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Сильвия, менеджер по стратегии названия моделей в департаменте маркетинга Renault, поведала о «внутренней кухне» этой работы и своей роли «исследователя имен».

Принципы подбора

Несколько десятилетий имена автомобилей бренда начинались с буквы R (от Renault), за которой шло число. Однако со временем большинство моделей стали получать «живые» имена — они более убедительны и лучше запоминаются, осмысленное название всегда вызывает эмоциональный отклик.

«Живые» имена позволяют экспериментировать с их длиной и звучанием. Короткие, озорные названия, такие как Clio и ZOE, подходят для компактных, городских, динамичных автомобилей. А длинные и солидные, такие как Talisman, хорошо работают для больших моделей представительского класса, объясняет Сильвия.

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Некоторые названия вышли за пределы изначальных концепций и стали частью автомобильной истории. Например, Espace (от фр. «пространство») отражает вместительность салона, а Twingo транслирует взрывную энергетику и динамичность модели.

Название, под которым автомобиль выходит на рынок, — это всегда результат многолетних раздумий и поисков. Команды Renault, занимающиеся маркетингом, дизайном, разработкой концепции продуктов и юридическими вопросами, тесно сотрудничают друг с другом, а иногда обращаются за помощью к брендинговым агентствам.

Все имена должны соответствовать автомобилям, их преимуществам и обещаниям, которые они дают клиентам.

Три основных способа подбора

Во-первых, можно обратиться к «классике» и выбрать название, которое связывает прошлое бренда с его будущим. Например, в Renault взяли оригинальное название Mégane и осовременили его, превратив в Mégane E-TECH Electric — новый технологичный компактный хэтчбек, который выйдет на рынок в начале 2022 года.

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Во-вторых, можно взять имя из постоянно пополняющегося списка запатентованных названий Renault.

В-третьих, новые имена придумывают в ходе творческого поиска.

Что в итоге?

Первоначальный список из десятков имен постепенно сокращается по результатам множества юридических, лингвистических и культурных экспертиз во всех странах, где будет продаваться автомобиль. В окончательный список попадает три названия. Их представляют на суд топ-менеджмента и генерального директора, который принимает окончательное решение, с каким именем модель выйдет на рынок.

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