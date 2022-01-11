Mazda патентует необычную силовую установку — журнал За рулем

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Mazda патентует необычную силовую установку

Ею будут оснащаться заднеприводные автомобили и, возможно, полноприводные.

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Прошло почти десять лет с даты выхода последнего роторного автомобиля Mazda. Это был RX-8. Но в компании все же нашли место роторному двигателю в новых автомобилях.

Он будет не только заряжать батареи в составе гибридной силовой установки, но и передавать крутящий момент на задние колеса. В новом патенте показана трехроторная компоновка — это три ротора, оси вращения которых находятся на одной линии. В начале 1990-х годов Mazda оснащала подобным двигателем купе Cosmo.

Mazda патентует необычную силовую установку

Mazda патентует необычную силовую установку

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Это позволило бы менять мощность автомобиля, отключая и подключая роторы по мере необходимости. Кроме того, роторный двигатель, благодаря своим высоким оборотам, лучше других подходит для выработки электричества в составе генераторной установки. То есть, новая силовая установка имеет массу преимуществ и обещает быть мощной, экономичной и практичной.

Mazda патентует необычную силовую установку

Mazda патентует необычную силовую установку

В новом патенте представлен заднеприводный автомобиль, форма кузова которого напоминает купе. Возможно, это намек на концепт RX-Vision, показанный в 2015 году Учитывая его компоновку, он может быть основан на новой заднеприводной платформе Mazda.

Mazda патентует необычную силовую установку

Mazda патентует необычную силовую установкуMazda Cosmo
Mazda Cosmo

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Стоит упомянуть, что патентные заявки не всегда подразумевают реализацию идеи на практике. Нередко компании просто «столбят» идеи и убирают их в стол.

Изображения: Mazda, Obi Onyeador / Unsplash

Mazda патентует необычную силовую установку

Ею будут оснащаться заднеприводные автомобили и, возможно, полноприводные.

Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306263Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306262Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306267Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306266Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306265Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306264Mazda патентует необычную силовую установку
Mazda патентует необычную силовую установку

Ею будут оснащаться заднеприводные автомобили и, возможно, полноприводные.

Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306263Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306264Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306266Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306265Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306262Mazda патентует необычную силовую установку — фото 1306267Mazda патентует необычную силовую установку
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