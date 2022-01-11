Mazda патентует необычную силовую установку

Прошло почти десять лет с даты выхода последнего роторного автомобиля Mazda. Это был RX-8. Но в компании все же нашли место роторному двигателю в новых автомобилях.
Он будет не только заряжать батареи в составе гибридной силовой установки, но и передавать крутящий момент на задние колеса. В новом патенте показана трехроторная компоновка — это три ротора, оси вращения которых находятся на одной линии. В начале 1990-х годов Mazda оснащала подобным двигателем купе Cosmo.
Это позволило бы менять мощность автомобиля, отключая и подключая роторы по мере необходимости. Кроме того, роторный двигатель, благодаря своим высоким оборотам, лучше других подходит для выработки электричества в составе генераторной установки. То есть, новая силовая установка имеет массу преимуществ и обещает быть мощной, экономичной и практичной.
В новом патенте представлен заднеприводный автомобиль, форма кузова которого напоминает купе. Возможно, это намек на концепт RX-Vision, показанный в 2015 году Учитывая его компоновку, он может быть основан на новой заднеприводной платформе Mazda.
Стоит упомянуть, что патентные заявки не всегда подразумевают реализацию идеи на практике. Нередко компании просто «столбят» идеи и убирают их в стол.
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Изображения: Mazda, Obi Onyeador / Unsplash