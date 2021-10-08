У Мазды появится 5 новых кроссоверов

Выстреливать премьеры будут словно из пушки: в течение 2022 и 2023 годов выйдут CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. А еще мы знаем про новый седан.

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Новый CX-50 разрабатывается на той же платформе, на которой построены Mazda 3 и CX-30, а его премьера состоится в январе 2022 года. Тогда же начнется и производство этого кроссовера. CX-50 не будет преемником недавно обновленного CX-5, а станет отдельной моделью.

Кроссовер CX-60 получит два ряда сидений, а CX-80 — трехрядный салон. Модель CX-70 (тоже с двумя рядами сидений) будет шире, чем CX—60. Этим же станет отличаться и CX-90 по сравнению с CX—80. Кстати, CX-90 может стать флагманом модельного ряда и заменить CX-9, который был впервые представлен в 2015 году.

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К 2030 году все модели Mazda будут иметь электрические и гибридные версии. CX-60 и CX-80 получат подключаемые гибридные силовые установки на основе четырехцилиндровых бензиновых двигателей, а также новое поколение рядных шестицилиндровых двигателей Skyactiv-X (бензин) и Skyactiv-D (дизель), оснащенных системой мягкого гибрида (48 В).

CX-70 и CX-90 получат подключаемые гибридные установки на основе шестицилиндровых бензиновых турбодвигателей.

Mazda также подтвердила, что электрокроссовер MX-30 EV (на фото выше) с роторным двигателем, который будет выполнять роль генератора, появится уже в первой половине 2022 года.

Узнать о новом седане Mazda 6, который появится в начале 2022 года, вы можете здесь.

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Фото: Mazda