Mazda 6 с задним приводом — уже скоро — журнал За рулем

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Mazda 6 с задним приводом - уже скоро

Автомобиль также получит рядный шестицилиндровый двигатель и будет показан в начале 2022 года.

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Новая Mazda 6 создается на заднеприводной платформе, а слухи о ее скором появлении ходят уже с 2017 года. Теперь ожидается, что дебют самого ожидаемого седана состоится в первой половине 2022 года, заверяет Spyder7.

В следующем году начнется и производство новых шестицилиндровых моторов, представленных в конце 2020 года, которые надо куда-то устанавливать. А куда, если не на новую Mazda 6?

Mazda 6 с задним приводом — уже скоро

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Новое поколение седана получит совершенно новый дизайн, в основу которого ляжет стиль концепта Mazda Vision Coupe 2017 года. Это четырехдверный автомобиль с невероятно длинным капотом. Седан первым получит новую фирменную решетку радиатора и H-образный диффузор. От концепта четырехдверного купе седан может отличаться линией крыши и более длинным багажником.

Под капотом будет 3-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель, работающий в паре с 48-вольтовым электромотором. Это так называемый мягкий гибрид. Такая система используется и в российских автомобилях Aurus, но на базе бензиновых агрегатов.

Mazda 6 с задним приводом — уже скоро

Также Mazda 6 получит и мягкий гибрид на основе рядного шестицилиндрового бензинового мотора объемом 3 литра. Будет и полностью электрическая версия седана, а также подключаемый гибрид.

Mazda 6 с задним приводом — уже скоро

Характеристики нового седана пока неизвестны, но его моторы могут иметь удобную для российского налогообложения мощность 250 л.с. Учитывая нашу любовь к седанам, новая Mazda 6, скорее всего, будет продаваться и в России.

Фото: Mazda

Mazda 6 с задним приводом — уже скоро

Автомобиль также получит рядный шестицилиндровый двигатель и будет показан в начале 2022 года.

Mazda 6 с задним приводом — уже скоро — фото 1282983Mazda 6 с задним приводом — уже скоро — фото 1282985Mazda 6 с задним приводом — уже скоро — фото 1282984Mazda 6 с задним приводом — уже скоро
Mazda 6 с задним приводом — уже скоро

Автомобиль также получит рядный шестицилиндровый двигатель и будет показан в начале 2022 года.

Mazda 6 с задним приводом — уже скоро — фото 1282983Mazda 6 с задним приводом — уже скоро — фото 1282984Mazda 6 с задним приводом — уже скоро — фото 1282985Mazda 6 с задним приводом — уже скоро
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Отзывы о Mazda 6 (1)

Mazda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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