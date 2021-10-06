Mazda 6 с задним приводом - уже скоро

Автомобиль также получит рядный шестицилиндровый двигатель и будет показан в начале 2022 года.

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Новая Mazda 6 создается на заднеприводной платформе, а слухи о ее скором появлении ходят уже с 2017 года. Теперь ожидается, что дебют самого ожидаемого седана состоится в первой половине 2022 года, заверяет Spyder7.

В следующем году начнется и производство новых шестицилиндровых моторов, представленных в конце 2020 года, которые надо куда-то устанавливать. А куда, если не на новую Mazda 6?

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Новое поколение седана получит совершенно новый дизайн, в основу которого ляжет стиль концепта Mazda Vision Coupe 2017 года. Это четырехдверный автомобиль с невероятно длинным капотом. Седан первым получит новую фирменную решетку радиатора и H-образный диффузор. От концепта четырехдверного купе седан может отличаться линией крыши и более длинным багажником.

Под капотом будет 3-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель, работающий в паре с 48-вольтовым электромотором. Это так называемый мягкий гибрид. Такая система используется и в российских автомобилях Aurus, но на базе бензиновых агрегатов.

Также Mazda 6 получит и мягкий гибрид на основе рядного шестицилиндрового бензинового мотора объемом 3 литра. Будет и полностью электрическая версия седана, а также подключаемый гибрид.

Характеристики нового седана пока неизвестны, но его моторы могут иметь удобную для российского налогообложения мощность 250 л.с. Учитывая нашу любовь к седанам, новая Mazda 6, скорее всего, будет продаваться и в России.

Mazda уже запатентовала новую модель— кажется, все готово к скорому дебюту и быстрому началу продаж.

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Фото: Mazda