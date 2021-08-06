Mazda запатентовала новую модель

Судя по чертежам, это заднеприводное купе с двигателем внутреннего сгорания, похожее на концепт RX Vision.

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В патенте заявлено множество инженерных решений, которые могут появиться на любой модели Mazda. Это конструкции задней подвески и кузова, различные балки и рамные конструкции, расчеты продольных и поперечных нагрузок.

Но наибольший интерес вызывают два чертежа, на которых видно новую модель Мазды. Согласно описанию, это «транспортное средство имеет так называемую пространственную рамную конструкцию, в которой множество рам, изготовленных из экструдированного алюминиевого сплава, соединены с каркасом кузова транспортного средства … с двумя боковыми дверями». Это явно спортивный автомобиль.

На другом чертеже виден центральный тоннель для карданного вала и расширение для установки коробки передач. Следовательно, это не электромобиль, а машина с гибридной силовой установкой или «чистым» двигателем внутреннего сгорания.

Возможно, перед нами чертежи новой Mazda RX-9 с передним расположением двигателя и алюминиевой рамой, поворотными задними колесами подвеской, рассчитанной на более высокие нагрузки.

Всего компания Mazda планирует выпустит 13 новых моделей.

Изображения: Mazda, Samuele Errico Piccarini / Unsplash