Эксперт объяснил, как правильно очистить машину ото льда

Зимой приходится планировать поездки заблаговременно, чтобы разобраться со снегом и людом, которые за ночь или за неделю собрала машина.

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Очистка машины ото снега и льда, вроде бы, работа несложная, однако и здесь существуют свои тонкости, которые позволяют сэкономить время и не испортить ЛКП автомобиля.

Подробнее об этом агентству Прайм рассказал директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров.

Для очистки автомобиля от снега следует щеткой с мягком ворсом аккуратно смахнуть его с лакокрасочного либо стеклянного покрытия, но только там, где снег не прилип.

Бывают ситуации, особенно после ледяного дождя, когда в районе щеток стеклоочистителя образуется наледь, и они примерзают к стеклу. В этом случает крайне нежелательно отрывать их руками либо включать привод поводков стеклоочистителя, пытаясь их активировать. Это может привести к поломке их моторчика или отрыву эластичных элементов самих щеток. В данном случае лучше включить прогрев автомобиля и минуты три не трогать эту область. Через некоторое время можно попробовать рукой в перчатках аккуратно убрать уже оттаявшую наледь вокруг щеток.

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Бывает, что примерзают сами двери автомобиля. Если ручка у вас все-таки работает, ее в любом случае нужно попытаться открыть, но крайне важно не прилагать чрезмерных усилий, чтобы избежать порчи уплотнения двери — оно может остаться на поверхности кузова. Поэтому лучше совершать поступательные движения, поскольку у каждой двери есть небольшой люфт, как внутрь кузова автомобиля, так и наружу. То есть если вы слегка придавите дверь, она поддастся, и уплотнение углубится внутрь.