Способов быстрее прогреть салон существует немало, подробнее об этом рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Здесь же перечислим распространенные ошибки в ходе прогрева.
Ошибка № 1. Долго греть машину на холостых оборотах
В этом нет смысла! Если на улице мороз, то некоторые двигатели могут так и не прогреться до рабочей температуры. Речь о бензиновых двигателях с небольшим рабочим объемом (до 1,4 л) и о дизелях. А если двигатель холодный, то и теплому воздуху для обогрева салона взяться неоткуда.
С нагрузкой (то есть в движении) любой двигатель прогревается быстрее, однако нужно знать меру и не перегрузить. Ведь загустевшее от холода масло не способно обеспечить эффективную защиту деталей двигателя.
Оптимальным можно считать недолгий прогрев на стоянке, а затем следует несколько минут ехать с минимальной нагрузкой, избегая интенсивных разгонов, пробуксовки. Если у вас автомобиль с вариатором или автоматом, можно, зажав педаль тормоза, включить режим D и постоять какое-то время, не начиная движение. Это обеспечит дополнительную нагрузку на двигатель и ускорит его прогрев. Как меняется при этом интенсивность прогрева, показано на нашем графике:
Ошибка №2. Вентилятор на максималке
Порой мы слишком рано включаем обдув салона на полную, из-за этого двигатель прогревается дольше, ведь все свое тепло он сразу же отдает в салон. Лучше либо временно выключить обдув, либо на минимальной скорости пустить воздух на ветровое стекло.
Некоторым автомобилям с энергоэффективными двигателями в отопители устанавливают систему электроподогрева воздуха, которая работает наподобие фена. В этом случае салон прогревается быстрее.
Ошибка №3. Не использовать рециркуляцию воздуха
Вместе с вентилятором включайте и режим рециркуляции, чтобы облегчить задачу «печке», и ей не пришлось бы нагревать новые и новые порции забортного холодного воздуха. В таком режиме воздух будет циркулировать по салону, и процесс прогрева будет протекать куда эффективнее.
Перед выездом на дорогу рециркуляцию следует выключить, иначе дыхание водителя и пассажиров быстро повысит влажность в салоне, в результате чего могут запотеть стекла.
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