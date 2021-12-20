З ошибки при прогреве салона — а вы так делаете? — журнал За рулем

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З ошибки при прогреве салона — а вы так делаете?

Зимой всегда хочется, чтобы внутри машина прогрелась как можно быстрее, но некоторые владельцы своими же действиями, наоборот, замедляют этот процесс.

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Способов быстрее прогреть салон существует немало, подробнее об этом рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Здесь же перечислим распространенные ошибки в ходе прогрева.

Ошибка № 1. Долго греть машину на холостых оборотах

В этом нет смысла! Если на улице мороз, то некоторые двигатели могут так и не прогреться до рабочей температуры. Речь о бензиновых двигателях с небольшим рабочим объемом (до 1,4 л) и о дизелях. А если двигатель холодный, то и теплому воздуху для обогрева салона взяться неоткуда.

С нагрузкой (то есть в движении) любой двигатель прогревается быстрее, однако нужно знать меру и не перегрузить. Ведь загустевшее от холода масло не способно обеспечить эффективную защиту деталей двигателя.

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Оптимальным можно считать недолгий прогрев на стоянке, а затем следует несколько минут ехать с минимальной нагрузкой, избегая интенсивных разгонов, пробуксовки. Если у вас автомобиль с вариатором или автоматом, можно, зажав педаль тормоза, включить режим D и постоять какое-то время, не начиная движение. Это обеспечит дополнительную нагрузку на двигатель и ускорит его прогрев. Как меняется при этом интенсивность прогрева, показано на нашем графике:


Ошибка №2. Вентилятор на максималке

Порой мы слишком рано включаем обдув салона на полную, из-за этого двигатель прогревается дольше, ведь все свое тепло он сразу же отдает в салон. Лучше либо временно выключить обдув, либо на минимальной скорости пустить воздух на ветровое стекло.

Некоторым автомобилям с энергоэффективными двигателями в отопители устанавливают систему электроподогрева воздуха, которая работает наподобие фена. В этом случае салон прогревается быстрее.

Ошибка №3. Не использовать рециркуляцию воздуха

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Вместе с вентилятором включайте и режим рециркуляции, чтобы облегчить задачу «печке», и ей не пришлось бы нагревать новые и новые порции забортного холодного воздуха. В таком режиме воздух будет циркулировать по салону, и процесс прогрева будет протекать куда эффективнее.


Перед выездом на дорогу рециркуляцию следует выключить, иначе дыхание водителя и пассажиров быстро повысит влажность в салоне, в результате чего могут запотеть стекла.


Фото: Depositphotos

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