Зимой всегда хочется, чтобы внутри машина прогрелась как можно быстрее, но некоторые владельцы своими же действиями, наоборот, замедляют этот процесс.

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Способов быстрее прогреть салон существует немало, подробнее об этом рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Здесь же перечислим распространенные ошибки в ходе прогрева.

Ошибка № 1. Долго греть машину на холостых оборотах

В этом нет смысла! Если на улице мороз, то некоторые двигатели могут так и не прогреться до рабочей температуры. Речь о бензиновых двигателях с небольшим рабочим объемом (до 1,4 л) и о дизелях. А если двигатель холодный, то и теплому воздуху для обогрева салона взяться неоткуда.

С нагрузкой (то есть в движении) любой двигатель прогревается быстрее, однако нужно знать меру и не перегрузить. Ведь загустевшее от холода масло не способно обеспечить эффективную защиту деталей двигателя.