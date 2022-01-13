Подросток взломал 25 машин Tesla в разных странах

Сделать он это смог не благодаря ошибкам в программах Tesla, а из-за халатности владельцев машин.

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Мир пытается перейти на электромобили и сталкивается с новыми проблемами. И опасение по поводу запаса хода — не главное. Людей больше беспокоит надежность технологий автономного вождения и взлом транспортных средств, но не по старинке, с вскрытием замков, а удаленный, хакерами.

Последнее скоро может выйти на первый план. Вот история о 19-летнем парне, который смог без труда взломать и получить полный контроль над 25 автомобилями Tesla из 13 стран мира.

Самоучка-программист Дэвид Коломбо написал, что взломал все эти автомобили и может сделать с ними все, что угодно. Из безобидного — включить музыку на полную громкость, открыть окна и двери, мигать фарами и так далее.

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При этом Дэвид переживает, что при этом он не может найти владельцев взломанных машин и сообщить им об уязвимости. Дело в том, что взломать машины может любой, если не установлен запрет на подобные вторжения. Чтобы его выставить, нужно просто войти в информационно-развлекательную систему автомобиля и отключить «Мобильный доступ» в меню «Безопасность». То есть, это не проблема программного обеспечения, а «вина владельцев», как написал Дэвид в своем Twitter.

Но странно, что запрет на доступ не стоит в машинах по умолчанию.

Также можно обмануть некоторые системы безопасности современных машин, но порой такие эксперименты заканчиваются в кювете (видео).

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Unsplash