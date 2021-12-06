Сначала человек обманул систему автономного вождения, а потом она обманула его, разбив автомобиль.

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Водитель Peugeot 508 доказал, что умные системы автомобиля можно легко обмануть. Например, чтобы система удержания машины в полосе движения и адаптивный круиз-контроль работали даже без человека на месте водителя, достаточно закрепить на руле бутылку с водой. Своим весом она имитирует руку водителя на рулевом колесе, и системы полуавтономного вождения не отключаются.

Радости мужчины не было предела, но позже он понял, почему в кресле водителя всегда должен находиться человек, причем внимательно следящий за дорогой.

Сначала автомобиль вел себя прекрасно — ехал по шоссе самостоятельно и перестраивался. Ютубер же сидел на заднем сиденье и снимал эту красоту на видео.

Но, как оказалось, сидя на заднем диване, невозможно быстро перехватить управление автомобилем, если что-то пойдет не так. К тому же, чтобы добраться до управления машиной, нужно отстегнуться, что в аварийной ситуации крайне нежелательно.

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В результате, когда системы отключились, ютубер бросился к рулевому колесу, но автомобиль уже съезжал в кювет и начал переворачиваться, а мужчина, летая по салону, превратился в шарик для игры в пинбол.

К сожалению, автопроизводителям так и не удалось объяснить людям, что современные системы помощи водителю никоим образом не позволяют машинам ездить автономно даже по прямой.

Фото, видео: YouTube