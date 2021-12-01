Внедорожник из Lego Technic — видео приключений — журнал За рулем

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Внедорожник из Lego Technic — видео приключений

Вы думаете, что играть Lego могут только дети? Конечно же вы знаете, что есть Lego Technic — технические конструкторы, которые сделают любого человека немного инженером.

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Мы нашли в сети новое и очень интересное видео. В нем человек делает из конструктора внедорожник и постоянно модернизирует его для преодоления новых и более сложных препятствий.

Цель состоит в том, чтобы автомобиль мог преодолевать «ущелья» разного размера. Для этого используются не только строительные блоки с колесами, но и электродвигатели, а также раздатки, редукторы и карданные валы. Это уже не просто игра с Лего.

Все начинается с обычной машинки с четырьмя небольшими колесами. После того, как она застревает, ее модернизируют, устанавливая колеса побольше. С каждой удачной попыткой преодолеть «ущелье» расстояние между столешницами увеличивают. При этом человеку приходится придумывать новые доработки автомобиля, чтобы тот мог переехать с одной столешницы на другую.

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Первые доработки просты и очевидны — колеса большего размера, увеличение колесной базы, полный привод и так далее. Но по мере того, как расстояние между столешницами увеличивается, становится все интереснее наблюдать за доработками и смотреть, кк конструкция автомобиля становится все сложнее.

Фото, видео: Youtube

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