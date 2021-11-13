Этот Jeep Wrangler стоимостью 100 тысяч долларов сел на днище посреди реки, а спасать его пришлось весьма интересным способом.

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Для спасения этого Jeep Wrangler, который вступил в схватку с рекой и проиграл, потребовалось четыре автомобиля, один из них стал «подставкой» под трос.

Внедорожник не только оказался в воде по самый капот (то есть у него захлебнулся двигатель), но еще и увяз по самое днище в иле. Просто сдернуть его с места оказалось невозможным. Тогда оффроудеры пустились на хитрость.

К застрявшему внедорожнику с вышедшим из строя мотором прицепили трос, затем переключили рычаг его коробки передач в нейтральное положение. Для того чтобы выдернуть машину, ее надо было тащить не строго горизонтально, а немного вверх. Для этого в реку загнали внедорожный багги, исполнивший роль «подставки» для троса. В результате застрявший автомобиль освободился из западни.

Но тут возникла более серьезная проблема — буксировка автомобиля без усилителя руля и тормозов по бездорожью: узким тропам, по большим камням и холмам. Но и с этим люди справились, сделав автопоезд.

А вот семь китайских способов вылезти из грязи.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube