Для спасения этого Jeep Wrangler, который вступил в схватку с рекой и проиграл, потребовалось четыре автомобиля, один из них стал «подставкой» под трос.
Внедорожник не только оказался в воде по самый капот (то есть у него захлебнулся двигатель), но еще и увяз по самое днище в иле. Просто сдернуть его с места оказалось невозможным. Тогда оффроудеры пустились на хитрость.
К застрявшему внедорожнику с вышедшим из строя мотором прицепили трос, затем переключили рычаг его коробки передач в нейтральное положение. Для того чтобы выдернуть машину, ее надо было тащить не строго горизонтально, а немного вверх. Для этого в реку загнали внедорожный багги, исполнивший роль «подставки» для троса. В результате застрявший автомобиль освободился из западни.
Но тут возникла более серьезная проблема — буксировка автомобиля без усилителя руля и тормозов по бездорожью: узким тропам, по большим камням и холмам. Но и с этим люди справились, сделав автопоезд.
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Фото, видео: YouTube