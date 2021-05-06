7 китайских способов вылезти из грязи

Самовытаскиватель
Что-то вроде нейлоновой лестницы длиной 177 дюймов (около 4,5 метров) и шириной 15 дюймов (38 см). Одной стороной крепится на буксующее колесо, другой — на неподвижный предмет, способный выдержать вес машины (крепкое дерево, пень). Колесо вращается — трос на него наматывается. Постепенно машина сама себя подтягивает к «якорю».
Продавцы уверяют, что самовытаскиватель способен выдержать тяговое усилие в 4 тонны.
Цена: 2300 рублей
Противоскользящие тяговые блоки
Современный вариант широко известных браслетов противоскольжения, которые можно использовать для увеличения проходимости по снегу, песку, грязи. Сделаны блоки из полиуретана. Покупают девайс активно (в том числе и россияне), отзывы в основном отличные.
Цена: 1000 рублей за 1 шт. Можно купить комплект — пару или 4 шт. Комплект поставляется в сумке.
Шипы-саморезы
Металлические шипы длиной 25 мм, которые вворачиваются прямо в протектор шины. Скажем честно: практичность девайса вызывает большие сомнения. Ставить шипы на все четыре колеса (а потом и снимать) можно только в состоянии дзена. Одно неаккуратное движение — шина проколота. Потеряешь шип на дороге — повредишь покрышку чужой машины.
Нескользящие коврики из пластика
Пластиковые панели в форме гармошки, которые можно положить под колеса, если нужно преодолеть небольшой участок бездорожья. Длина панели всего 32,5 см, поэтому берут пару, а то и четыре коврика.
Продавцы уверяют: панель выдержит и слона. С ними спорят комментаторы, чьи коврики разлетелись в пластиковые щепки.
Цена: 900 рублей за шт. (доставляют бесплатно).
Резиновые коврики, армированные сталью
Выглядят гораздо надежнее пластиковых. Отзывы — положительные. Последний на сегодня — от российского покупателя: «Прочный, жесткий, по всей видимости, на основе каучука, состав покрытия с металлической сердцевиной, будет полезен и в песке, и в грязи, и в снежно-ледовой каше. Настоятельно рекомендую».
Цена: 1000 рублей за 80-сантиметровый коврик, 1500 с хвостиком за метровый. Но доставка в Россию стоит чуть ли не 3000 рублей (!).
Правда, есть вариант дешевле — 3676 рублей за метровый коврик с бесплатной доставкой.
S-образная скоба
При буксировке больше всего возни с привязыванием-развязыванием троса (буксировочной стропы).
S-образные скобы из марганцовистой стали с подпружиненными запорными планками могут максимально облегчить задачу.
Крепится трос одним движением, снимается — так же. Стропа точно не затянется. Изделие должно выдерживать большие нагрузки (в том числе рывковые). Тяговое усилие, по описанию продавцов, достигает 15 тонн.
Цена: 3600 рублей за 1 шт. (бесплатная доставка в Россию). За эти деньги на том же Aliexpress можно приобрести пяток привычных шаклов. Работать с ними не так удобно, зато в надежности можно не сомневаться.
Многофункциональная лопата
Может не только копать, но и рубить, пилить, мотыжить. В самой лопате, сделанной якобы из титана, есть несколько шестигранных отверстий под болты и гайки (количество зависит от комплектации). В сборной алюминиевой ручке таится нож с открывалкой, свисток, огниво и четырехметровая веревка.
Правда, весит этот «мультитул» под килограмм.
Чтобы развеять сомнения в качестве товара, производитель дает на него трехлетнюю гарантию. Из 264 отзывов 99% положительных.
Цена: 2424 рублей (в полной комплектации)
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Фото: фирмы-производители