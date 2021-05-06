7 китайских способов вылезти из грязи

На Aliexpress полно штуковин, повышающих проходимость. Есть очень полезные! Но некоторые — странные.

Самовытаскиватель

Что-то вроде нейлоновой лестницы длиной 177 дюймов (около 4,5 метров) и шириной 15 дюймов (38 см). Одной стороной крепится на буксующее колесо, другой — на неподвижный предмет, способный выдержать вес машины (крепкое дерево, пень). Колесо вращается — трос на него наматывается. Постепенно машина сама себя подтягивает к «якорю».

Продавцы уверяют, что самовытаскиватель способен выдержать тяговое усилие в 4 тонны.

Цена: 2300 рублей





Противоскользящие тяговые блоки

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Современный вариант широко известных браслетов противоскольжения, которые можно использовать для увеличения проходимости по снегу, песку, грязи. Сделаны блоки из полиуретана. Покупают девайс активно (в том числе и россияне), отзывы в основном отличные.

Цена: 1000 рублей за 1 шт. Можно купить комплект — пару или 4 шт. Комплект поставляется в сумке.





Шипы-саморезы

Металлические шипы длиной 25 мм, которые вворачиваются прямо в протектор шины. Скажем честно: практичность девайса вызывает большие сомнения. Ставить шипы на все четыре колеса (а потом и снимать) можно только в состоянии дзена. Одно неаккуратное движение — шина проколота. Потеряешь шип на дороге — повредишь покрышку чужой машины.

Одним словом, где и как применять эти саморезы, непонятно. Но их покупают!





Цена: 1300 рублей за комплект из 50 шипов (на одно колесо). Инструмент для вворачивания в комплект не входит.