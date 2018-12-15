Ковер-вездеход для зимней езды: совет бывалого водителя

Замену покупным антибуксовочным приспособлениям читатель журнала «За рулем» — опытный автомобилист — подыскал в обычном магазине хозтоваров. И заплатил недорого — всего 450 рублей.

СЕНД-КОВРИКИ

С. Чупраков, Киров

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Покупные антибуксовочные приспособления (сенд-траки) весьма дóроги, к тому же в холода часто лопаются. Мне штурмовать бездорожье уже не первый год помогает толстый уличный ковер с крупными отверстиями. В магазине такой ковер размером 500×1000 мм стоит около 450 рублей, - если разрезать его вдоль, получится две полосы. Ковер хорошо цепляется за снег и грязь, легко моется, не становится хрупким на морозе.

В багажнике моего универсала Kia Ceed коврик, скрученный в трубочку, удобно размещается в нише фальшпола.

Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.

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Фото: С. Чупраков