Системы помощи водителю делают нас опаснее

К такому выводу пришли исследователи IIHS — это шаг вперед и два назад.

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Электронные системы помощи водителю совершенствуются, но становится ли водитель благодаря им менее опасным? Новое исследование Страхового института безопасности дорожного движения США (IIHS) и AgeLab Массачусетского технологического института выявило, что водители полуавтономных транспортных средств часто отвлекаются от дороги.

«Если моя машина сама поворачивает и останавливается, почему я должен следить за дорогой?» — приводят исследователи главный довод автомобилистов.

Ученые в течение месяца отслеживали стили вождения двадцати добровольцев из Массачусетса, которые пользуются автомобилями с системами помощи водителю. Они отмечали, как часто испытуемые снимали обе руки с руля или отвлекались от дороги, копаясь, например, в смартфоне.

Половина водителей ездили на Range Rover Sport с адаптивным круиз-контролем (ACC), а другие управляли Volvo S90 с ACC и системой Pilot Assist.

Сначала все было нормально, но уже через месяц испытуемые становились небрежными и постоянно отвлекались от дороги.

«Вероятность того, что водители потеряют бдительность после месяца использования Pilot Assist, оказалась более чем в два раза выше, чем в начале исследования», — сказал старший научный сотрудник IIHS и ведущий автор исследования Ян Рейган.

Надо отметить, что упомянутые системы не должны заменять водителя. Они лишь помогают: дороги общего пользования очень непредсказуемы и водитель всегда должен быть начеку.

Каково это, ездить на беспилотном автомобиле? Долго!

Фото: IIHS