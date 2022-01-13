Все очень просто — все дело в «волшебных» козырьках...

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Эта зима грозит стать рекордной по количеству снегопадов. Снег иногда переходит в дождь, а иногда это что-то среднее, и в эти моменты многим автомобилистам не позавидуешь: так называемый ледяной дождь способен мгновенно залепить стекло непроницаемой для взгляда коркой и сделать невозможным дальнейшее движение. Что делать?

Дворники тут не спасают, и если нет обогрева лобового стекла, приходится останавливаться и выполнять энергичные движения скребком... Но есть способ лучше. Делимся простым способом быстро избавиться от ледяной корки на лобовом стекле!

Отогните противосолнечные козырьки и поставьте их вертикально, чтобы они «смотрели» вниз — смотрим фото №1.

Дополнительно можно сориентировать дефлекторы обдува так, как показано на втором фото — «навстречу» козырькам.

Таким образом мы направим поток теплого воздуха на верхнюю часть лобового стекла, и оно не будет обмерзать.

Не благодарите!

А вот еще один народный метод — чтобы не примерзали двери.

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Фото: «За рулем»