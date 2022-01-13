Эта зима грозит стать рекордной по количеству снегопадов. Снег иногда переходит в дождь, а иногда это что-то среднее, и в эти моменты многим автомобилистам не позавидуешь: так называемый ледяной дождь способен мгновенно залепить стекло непроницаемой для взгляда коркой и сделать невозможным дальнейшее движение. Что делать?
Дворники тут не спасают, и если нет обогрева лобового стекла, приходится останавливаться и выполнять энергичные движения скребком... Но есть способ лучше. Делимся простым способом быстро избавиться от ледяной корки на лобовом стекле!
Отогните противосолнечные козырьки и поставьте их вертикально, чтобы они «смотрели» вниз — смотрим фото №1.
Дополнительно можно сориентировать дефлекторы обдува так, как показано на втором фото — «навстречу» козырькам.
Таким образом мы направим поток теплого воздуха на верхнюю часть лобового стекла, и оно не будет обмерзать.
Не благодарите!
- А вот еще один народный метод — чтобы не примерзали двери.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: «За рулем»