Чем смазать уплотнители дверей, чтобы они не примерзли, если под рукой нет спрея с силиконом? Эксперт проверил народные средства.

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Профессиональной автохимии напридумывали для любых целей. Но что, если купить ее негде или просто не хочется куда-то ехать? Первым делом на ум приходит водоотталкивающий аэрозоль для обуви. В его составе, как правило, содержится силикон и воски, логично, что средство должна помочь избежать примерзания.

В интернете встречаются рекомендации пропитывать уплотнители дверей вазелином, но не навредит ли он резинотехническим изделиям? Еще один совет — неизменный WD-40, который многие автомобилисты используют как скорую помощь, применяя практически от всего. Есть мнение, что его состав может навредить уплотнителям. При этом многие автовладельцы уверяют, что успешно его используют.

Менее распространенные варианты — касторовое и даже подсолнечное масло. Но у этих средств от примерзания есть «жирный» минус: попадет на куртку и брюки — пятно потом не отмоешь.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Теперь насчет различного рода смазок. Сразу отметаем аэрозольную водоотталкивающую пропитку для обуви. В ее состав входят пропан-бутановая смесь для распыления и фторкарбоновая кислота. Не хочется, чтобы какая бы то ни было кислота попадала на кузов автомобиля.

WD-40 дает слабый результат. Эксперимент показал, что довольно летучая жидкость через час-другой на уплотнителе дверей даже не оставила следа. Только легкий запах. Какая уж там защита от примерзания?





Зато обычный бытовой вазелин показал прекрасные результаты. Резину не растворяет, примерзнуть не дает. Можно использовать, но пятно с одежды удалить будет трудно, как, впрочем, и от других масел типа касторового и подсолнечного. У последних есть еще одно неприятное свойство — они со временем прогоркают.



Еще вариант — натереть уплотнители дверей стеариновой свечкой, но на морозе это потребует долгой работы. Конечно, можно свечку растворить в небольшом количестве бензина, но это довольно трудоемкий процесс.

Лучший вариант из нестандартных антипримерзателей — губка для обуви, пропитанная бесцветным силиконом. Результат — идеальный, да и наносить удобно, возможно, даже удобнее, чем специализированную автохимию. Хватает на один раз, но и стоит копейки.

Слева на право: бытовые препараты расположились в порядке — от нежелательных к допустимым.

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В качестве альтернативных средств, защищающих двери от примерзания, можно использовать вазелин или губку для обуви, пропитанную бесцветным силиконом .

Но лучше всего, один раз столкнувшись с проблемой, двигать в сторону автомагазина и приобрести силикон либо с шариковым устройством нанесения, либо в виде аэрозоля.

Кстати, напомним один из «Советов бывалых» от нашего читателя. Чтобы не испачкать силиконом из баллончика пол и сиденья автомобиля, можно закрыть дверь на один щелчок и подавать смазку в щель — она попадет точно туда, куда надо.

Фото: Depositphotos и «За рулем»