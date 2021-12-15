Медики предупредили водителей о «зимней» опасности

Сейчас практически во всех автомобилях есть подогрев сидений. Но, чтобы пользоваться этой функцией не нанося вреда здоровью, нужно соблюдать несколько правил, рассказал в интервью радио Sputnik профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
Что говорят наши ученые?
С одной стороны, подогрев сидений нужен, потому что переохлаждение может спровоцировать различные заболевания, в первую очередь радикулит — частый недуг водителей. Но есть нюанс: систему подогрева лучше выключить перед началом движения. Пока водитель прогревает машину, ходит вокруг нее, стряхивает снег, проверяет ее состояние — вот в это время и должен работать подогрев. А дальше — садитесь за руль, выключаете систему и едете.
Сильный подогрев может привести к нежелательным последствиям. Он нужен лишь для того, чтобы исключить ощущение, что садишься на что-то холодное, и не более того. Греться за счет подогрева сидений противопоказано: ничего в организме нет необходимости нагревать. Также стоит учитывать, что вам в любой момент может понадобиться выйти на холод.
Существует мнение, что злоупотребление функцией подогрева сидений повышает вероятность развития мужского бесплодия. И это не лишено основания.
А что немецкие?
Ранее немецкими учеными был проведен следующий опыт, чтобы проверить влияние подогрева сидений на температуру яичек. Исследовательская группа под руководством Андреаса Юнга из Университета Гиссена прикрепила датчики температуры к яичкам 30 здоровых мужчин и оставила их в машине на 90 минут, сообщило издание New Scientist. Оказалось, что всего за час, проведенный в уютном теплом автокресле, температура яичек в среднем составила 37,3 оС. У мужчин, которые не включали подогрев, эта температура, в среднем, составляла всего 36,7 градуса. Юнг отмечает, что разница температур вроде бы небольшая, но при определенных обстоятельствах ее достаточно, чтобы повредить потенции. Идеальная температура для производства спермы — на градус или два ниже нормальной температуры тела. «Это одна из причин, почему яички выступают за пределы тела», — объясняет ученый.
Вывод
Конечно, должно совпасть несколько причин, чтобы подогрев сидений запустил необратимый процесс, но провоцировать все же не стоит. Выход — не греть сиденья длительное время, а также избегать долгого сидения. Многочасовое нахождение за рулем в пробках, которое характерно для жителей крупных городов, а также для дальнобойщиков, безусловно, вредно, напоминают ученые разных стран. Альтернатива — использовать зимой специальные накидки, если, например, в салоне автомобиля кожаная отделка и кресла сильно остывают на морозе.
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