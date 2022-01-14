Hyundai привезет в Россию 5 новинок в 2022 году

Первая новая модель, футуристичный минивэн Staria, появится уже в феврале.

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На онлайн пресс-конференции Hyundai, которая прошла 14 января, говорилось о новинках 2022 года для российского рынка. В частности, в следующем месяце в продажу поступит Hyundai Staria, который также будет предлагаться в версии коммерческого фургона.

Весной начнутся продажи электрического кроссовера Hyundai IONIQ 5. Но прежде чем стать владельцами этого электромобиля, покупатели смогут опробовать его, взяв в аренду по подписке.

Hyundai IONIQ 5

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Ближе к концу года у дилеров появится обновленная версия полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade. Также ожидается новый седан Genesis G90 и спортверсии кроссоверов Hyundai Creta и Tucson.

Также Hyundai планирует выпустить 6-местный Santa Fe.

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Фото: Hyundai