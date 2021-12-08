Hyundai Santa Fe станет шестиместным — журнал За рулем

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Hyundai Santa Fe станет шестиместным

Будет три ряда сидений, все отдельные, что добавит комфорта для пассажиров.

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Шестиместный вариант кроссовера Hyundai Santa Fe с капитанскими креслами во втором ряду появится сначала в Южной Корее.

Напомним, что премьера обновленного кроссовера состоялась в начале июня 2020 года — через два с половиной года после появления нынешнего поколения Santa Fe. В России продажи автомобиля начались в феврале 2021 года, и вот через год появляется новая версия. Кажется, корейский автопроизводитель решил отойти от отраслевого стандарта выпуска обновлений через 3–4 года после выхода нового поколения и намерен добавлять новые версии гораздо чаще.

Hyundai Santa Fe станет шестиместным

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Передняя часть салона осталась неизменной, как и задняя, где находятся два складных кресла, прячущихся в пол багажного отделения. Главное отличие — во втором ряду. Там будут устанавливаться капитанские кресла с подлокотниками. От передних они также будут отличаться менее развитой боковой поддержкой и подголовниками.

Hyundai Santa Fe станет шестиместным

Проход между креслами достаточно широкий, чтобы со второго ряда можно было пройти на третий. Но при этом спинки капитанских кресел могут откидываться вперед, облегчая посадку с улицы на третий ряд кроссовера.

Hyundai Santa Fe станет шестиместным

Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe станет шестиместным

Будет три ряда сидений, все отдельные, что добавит комфорта для пассажиров.

Hyundai Santa Fe станет шестиместным — фото 1298955Hyundai Santa Fe станет шестиместным — фото 1298953Hyundai Santa Fe станет шестиместным — фото 1298952Hyundai Santa Fe станет шестиместным
Hyundai Santa Fe станет шестиместным

Будет три ряда сидений, все отдельные, что добавит комфорта для пассажиров.

Hyundai Santa Fe станет шестиместным — фото 1298953Hyundai Santa Fe станет шестиместным — фото 1298952Hyundai Santa Fe станет шестиместным — фото 1298955Hyundai Santa Fe станет шестиместным
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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