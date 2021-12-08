Hyundai Santa Fe станет шестиместным

Будет три ряда сидений, все отдельные, что добавит комфорта для пассажиров.

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Шестиместный вариант кроссовера Hyundai Santa Fe с капитанскими креслами во втором ряду появится сначала в Южной Корее.

Напомним, что премьера обновленного кроссовера состоялась в начале июня 2020 года — через два с половиной года после появления нынешнего поколения Santa Fe. В России продажи автомобиля начались в феврале 2021 года, и вот через год появляется новая версия. Кажется, корейский автопроизводитель решил отойти от отраслевого стандарта выпуска обновлений через 3–4 года после выхода нового поколения и намерен добавлять новые версии гораздо чаще.

Передняя часть салона осталась неизменной, как и задняя, где находятся два складных кресла, прячущихся в пол багажного отделения. Главное отличие — во втором ряду. Там будут устанавливаться капитанские кресла с подлокотниками. От передних они также будут отличаться менее развитой боковой поддержкой и подголовниками.

Проход между креслами достаточно широкий, чтобы со второго ряда можно было пройти на третий. Но при этом спинки капитанских кресел могут откидываться вперед, облегчая посадку с улицы на третий ряд кроссовера.

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Фото: Hyundai