В чем новый кроссовер Hyundai обошел спорткары

Примерно месяц назад «лосиный» тест прошел Kia EV6 (брат-близнец IONIQ 5) и справился с ним отлично, объехав конусы на скорости 78 км/ч. Результат оказался лучше, чем у некоторых спортивных моделей.
Испытав Hyundai IONIQ 5, сайт km77.com пришел к выводу, что электрокроссовер Hyundai даже лучше, чем Kia. Автомобиль прошел «лосиный» тест на скорости 80 км/ч.
Если этого недостаточно, чтобы впечатлить вас, то вот результаты двух спортивных немецких автомобилей: Mercedes-AMG A45 S прошел «лосиный» тест на скорости 75 км/ч, а BMW M235i — на скорости 68 км/ч.
Конечно же, Hyundai IONIQ 5 — не спорткар, но сцепление с дорогой у него отменное, из-за чего кроссовер получил звание одного из самых быстрых автомобилей, прошедших «лосиный» тест. Только два электромобиля проехали быстрее. Это Tesla Model Y и Model 3, объехавшие конусы на скорости 83 км/ч.
Лучший результат Hyundai IONIQ 5 показал с активированной системой рекуперативного торможения. Без нее скорость прохождения оказалась такой же, как у Kia EV6 — 78 км/ч. При этом при выполнении упражнения «змейка» IONIQ 5 оказался не самым маневренным автомобилем.
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Фото, видео: YouTube