На Сахалине чистят снег вместе с машинами

Но куда большие повреждения машинам нанесли сами осадки, буквально раздавив их многотонной массой...

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Во многих регионах России эта зима выдалась очень снежной. Однако если вы думаете, что у вас много снега, взгляните на то, что творится на Сахалине — вот где его действительно много! Ролик с работой снегоуборочной техники на российском острове разместило издание Lenta.ru. 15 января Сахалин был накрыт мощнейшим снежным циклоном, последствия которого показаны в видео.

Даже тяжелые тракторы далеко не сразу справляются с многометровой толщей снега. Однако гораздо драматичнее другое — под снегом остались десятки припаркованных у домов автомобилей.

Конечно, операторы коммунальной техники не в состоянии разглядеть машины под огромным слоем снега, и поэтому многие из них оказались задеты и повреждены ковшами. В то же время в ролике отчетливо видно, что куда большие повреждения машинам нанесли сами осадки, слежавшись и буквально раздавив их многотонной массой.

Жители Южно-Сахалинска пишут в соцсетях, что в некоторых районах города снег не чистился с начала циклона, и местные зачастую предпочитают перемещаться на снегоходах, а не на автомобилях.

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Видео: ВКонтакте / Lenta.ru