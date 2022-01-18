Только две компании хотят делать электромобили в РФ

Вчера завершился сбор конкурсных заявок на заключение специальных инвестиционных контрактов, известных как СПИК 2.0 на разработку и производство электромобилей на территории России. Ни одна крупная компания заявки не прислала. Это говорит о том, что основные игроки рынка не готовы вкладываться в производство электромобилей в России.
Одна из поступивших заявок пришла от «Моторинвеста» из Липецка. Другая — от компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» из Санкт-Петербурга. Теперь компаниям, прежде чем подписать контракты, нужно пройти ряд экспертиз.
«Лучшей может быть признана одна или несколько заявок. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 5 марта», — цитируют «Ведомости» заявление Минпромторга.
Ожидалось, что заявку на СПИК подаст и китайский автопроизводитель Haval, который рассматривал возможность сборки электромобилей в России, но этого так и не произошло.
Липецкий «Моторинвест» имеет опыт сборки автомобилей и до 2019 года собирал кроссоверы Changan. Не так давно в планах компании значилось создание кластера по производству электромобилей при поддержке ПАО «Россети».
- Весной 2022 года в продаже (и в прокате по подписке) появится электрокроссовер Hyundai.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»