Только две компании хотят делать электромобили в РФ

Они подали заявки на льготы для производителей электромобилей от Минпромторга. Крупные автопроизводители от участия в конкурсе воздержались.

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Вчера завершился сбор конкурсных заявок на заключение специальных инвестиционных контрактов, известных как СПИК 2.0 на разработку и производство электромобилей на территории России. Ни одна крупная компания заявки не прислала. Это говорит о том, что основные игроки рынка не готовы вкладываться в производство электромобилей в России.

Одна из поступивших заявок пришла от «Моторинвеста» из Липецка. Другая — от компании «Электромобили мануфэкчуринг рус» из Санкт-Петербурга. Теперь компаниям, прежде чем подписать контракты, нужно пройти ряд экспертиз.

«Лучшей может быть признана одна или несколько заявок. Итоги конкурсного отбора будут подведены до 5 марта», — цитируют «Ведомости» заявление Минпромторга.

Ожидалось, что заявку на СПИК подаст и китайский автопроизводитель Haval, который рассматривал возможность сборки электромобилей в России, но этого так и не произошло.

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Липецкий «Моторинвест» имеет опыт сборки автомобилей и до 2019 года собирал кроссоверы Changan. Не так давно в планах компании значилось создание кластера по производству электромобилей при поддержке ПАО «Россети».

Весной 2022 года в продаже (и в прокате по подписке) появится электрокроссовер Hyundai.

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Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»