Правила ремонта на автомагистралях будут менять — чтобы аварий стало меньше — журнал За рулем

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Правила ремонта на автомагистралях будут менять — чтобы аварий стало меньше

Поправки к соответствующему ГОСТу подготовили дорожники совместно с ГИБДД.

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Действующие правила организации движения и установки знаков в местах ремонтных работ регламентированы ГОСТ 58350 2019 года, пишет «Коммерсант». Компания «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платной трассы М-11) предложила внести правки в документ, посчитав его устаревшим и небезопасным для дорожников.

Так, действующий ГОСТ отменил пластиковые конусы для предупреждения водителей о временной траектории объезда при краткосрочных дорожных работах или ремонте в дневное время суток. В таких случаях стандарт обязывает применять прямоугольные указатели высотой от 1 м на опорах с диагональными полосками. Их называют дорожными пластинами.

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Времени на их расстановку затрачивается больше, а конусы можно расставлять на проезжую часть прямо из кузова движущейся машины. Запрет создал риск для жизни и здоровья дорожных рабочих, задействованных в расстановке средств организации дорожного движения, и повысил вероятность ДТП, говорят в ОССП.

Также в рамках нового стандарта ГИБДД предложила освободить дорожников от обязанности наносить временную разметку в ходе ремонта при минусовых температурах и большом количестве снега. Дорожники инициативу поддержали.

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Сейчас предложенные поправки проходят обсуждение. В институте «Стройпроект» считают, что применение конусов на автомагистралях опасно, их видно значительно хуже, чем указатели, из-за меньшей высоты и площади проекции поверхности. Кроме того, указатели, в отличие от конусов, имеют утяжелители, что не дает им падать от ветра и создавать на дороге аварийную ситуацию. Другие эксперты говорят, что конусы можно использовать в качестве не основного, а дополнительного средства предупреждения водителей. При этом многие сходятся во мнении, что в России культура дорожных работ находится на невысоком уровне и стандарты нужно совершенствовать.

Фото: Depositphotos

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