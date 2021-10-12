Вопреки сложившемуся мнению, в России действительно существуют технологии, позволяющие ремонтировать дороги в экстремальных условиях. И вот как отличить правильный ремонт от простого кидания асфальта в лужи, с которым давно пора покончить.

Вы наверняка хоть раз наблюдали ямочный ремонт, когда дорожные рабочие кидают лопатами асфальт прямо в лужи, либо видели фотографии такого ремонта. Действительно, это выброшенные на ветер деньги, так как смесь при этом быстро охлаждается водой и не успевает зацепиться за края асфальта и щебень. Уже через несколько дней на этом месте вновь появится яма с кусками выбитого асфальта вокруг. На такие действия необходимо жаловаться, так как именно вам впоследствии предстоит ездить по ямам, пробивая шины и ломая диски.

Как отличить халатность от ремонта по ГОСТу?

Материалы по теме На трассу в Коврове положили «ковер» вместо разметки

Важно уметь отличить дозволенную для таких условий технологию от обычной халатности. Все зависит от самой смеси. Например, в прошлом году появился ГОСТ Р 54401–2020, в котором описана технология ремонта дорожных ям литыми горячими смесями. Их температура достигает 200ºС, поэтому их можно использовать даже в лютый мороз и в сырую погоду. Запас жара позволяет растопить снег и выпарить воду из выбоины, после чего смесь надежно цепляется за края ямы и держится очень и очень долго.

Определить, что в яму кидают именно литую горячую смесь, а не обычный асфальт, можно по тому, на чем привезен материал. Для доставки первой к месту ремонта используют не грузовики, а специальные цистерны-термосы, которые выглядят примерно так:

Материалы по теме Германия сожалеет, что не может отремонтировать дорогу в омском селе

Один из плюсов новой технологии — по заплатке можно сразу ездить. Минус же литого асфальта, как его еще называют, в дороговизне. Поэтому используют такую технологию редко — только в экстренных случаях.

О других особенностях укладки асфальта и еще о трех методах проведения работ вы можете узнать в нашем специальном проекте. Эти знания позволят вам реагировать на некачественный ремонт дорог, ведущийся на наши деньги, но лишь для галочки.

В остальных случаях призываем вас не оставаться в стороне и сообщать о халатности куда следует. Это, например, местная администрация или управление благоустройства. Чтобы выразить свое недовольство и дать делу законный ход, найдите на официальном сайте администрации раздел «Обращения». Указав точный адрес проведения «работ» и приложив фотографию, на которой видно, что и как делают дорожные рабочие, опишите суть проблемы в сдержанной произвольной форме. Также продублируйте обращение в Федеральное дорожное агентство через раздел «Народный контроль».

Иногда дороги ремонтируют... мешками с песком и фанерой!

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко, Hydrog ZMB