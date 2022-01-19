Все о самом недорогом кроссовере Тойоты

Этот автомобиль был представлен месяц назад, а сегодня появились первые подробности о нем.

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Это младший брат bZ4x — электрический городской кроссовер Toyota bZ1. Он был представлен вместе с другими десятью новинками 14 декабря 2021 года. И все они — электромобили. Таким образом компания охватила все существующие классы автомобилей, создав новый модельный ряд с нуля.

Электромобили будут поступать в продажу постепенно, и вывод нового модельного ряда на рынки займет 8 лет. Первым появится Toyota bZ4x (электрический одноклассник RAV4). Продажи его начнутся в июне 2022 года. Кстати, на одной платформе с bZ4x построены еще два электрокроссовера — Lexus RZ450e и Subaru Solterra. Потом начнут выходить bZ1, bZ2, bZ2x, bZ3, bZ4, bZ4x и bZ5.

Нас же интересует кроссовер Toyota bZ1 (красный в ближнем ряду на фото выше), который станет самым доступным по цене. Его длина составит всего 3700 мм, но учитывая, что двигателя внутреннего сгорания и коробки передач у автомобиля не будет, салон кроссовера получится достаточно просторным, чтобы соперничать с салонами автомобилей класса «В». Судите сами: как правило, колесная база субкомпактных машин составляет около 2550–2600 мм, а колесная база электрокроссовера Тойоты достигает 2430 мм. Ширина Toyota bZ1 будет достигать 1740мм, а высота — 1525 мм.

Автомобиль создается на платформе e-TNGA, а его электродвигатель будет устанавливаться на передней оси. Емкость аккумуляторов составит от 35 до 45 кВт·ч, что обеспечит запас хода до 300 км — для города и пригорода вполне достаточно.

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А теперь самое интересное — цена. По предварительным оценкам компании стоимость Toyota bZ1 должна составить от 15 000 и 20 000 евро (1,3–1,7 млн рублей). Столько же стоят субкомпактные кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания. Например, официальный ценник нового Hyundai Creta начинается от 1,3 млн рублей, а Renault Duster предлагается по цене от 1,15 млн рублей.

Недавно прошел первый краш-тест Toyota Land Cruiser 300. Его результаты вы найдете здесь.

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Изображения: Toyota, L’Argus